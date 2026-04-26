Semana de chaparrones y tormentas en Soria aún sin avisos de la Aemet

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La nueva semana trae a Soria tiempo primaveral: temperaturas suaves, chaparrones y alguna tormenta, aunque por el momento la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no ha activado avisos por este motivo en las fechas más cercanas. Si se mantienen las previsiones, el puente del 1 de mayo puede comenzar con temperaturas y cielos muy similares a los de este domingo.

Precisamente en la jornada dominical se esperan algunas tormentas a la hora de comer y la sobremesa, aunque serán muy dispersas y sin grandes precipitaciones. Tanto como para que todas las provincias de Castilla y León estén bajo aviso salvo Soria.

Para el lunes la situación será muy similar, con mínimas por debajo de los 10 grados pero no muy lejos, y temperaturas máximas entre los 20 y los 25 grados dependiendo de la zona. Nubes y claros en el cielo y posibilidad de tormentas locales entre las 12.00 y las 18.00 horas, aunque sin especial virulencia al menos en la previsión.

Para el martes, pocos cambios en cuanto a las temperaturas con descensos muy leves de uno a dos grados. El cielo sí que estará encapotado por la mañana y por la tarde crecen las probabilidades de lluvias, en un principio sin rayos ni truenos aunque son un tanto imprevisibles.

La jornada más fresca será la del miércoles, cuando por ejemplo en Soria capital no se espera rebasar los 18 grados como temperatura máxima según prevé la Aemet. Lluvia mañana y tarde y mucha nubosidad en una jornada quizás más desapacible a simple vista pero que a buen seguro agradecen la agricultura y la producción de setas.

El pronóstico de la Aemet llega hasta el sábado 2 de mayo, englobando parte del puente del 1 de Mayo. La cosa se mantendrá como en los últimos días. Nubes y claros, la máximas recuperándose por encima de los 20 grados, temperaturas mínimas suaves y algún chaparrón disperso, aunque no falten ratos de sol.