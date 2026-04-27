La unidad de custodia de presos en el Hospital de Soria estará operativa en julio

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Las obras de reforma y ampliación del Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, ahora a falta de los últimos flecos para terminar, según la Junta de Castilla y León, supusieron la eliminación de la anterior unidad de custodia para presos en el edificio, lo que obligó a la ejecución de nuevas instalaciones para la atención sanitaria de los internos con las exigencias necesarias de seguridad. Según confirmó Instituciones Penitenciarias, la nueva unidad de custodia en el Santa Bárbara será una realidad el próximo mes de julio.

Tras una licitación fallida por parte de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, Siepse, la segunda culminó con la adjudicación a la unión temporal de empresas FCC Construcción SA y FCC Industrial SAU, que formalizó el contrato en septiembre de 2025, por una cuantía de 707.000 euros.

El mismo contemplaba un plazo de cinco meses para la ejecución de las obras, contando a partir de un mes más tarde, el tiempo máximo previsto para la firma del acta de replanteo. De este modo, la unidad de custodia debería haber estado finalizada en marzo, lo que evidencia que se ha superado el plazo contemplado puesto que hasta julio no estará concluida, como indicaron desde Instituciones Penitenciarias, que asegura que las obras van a buen ritmo.

Desde la Junta de Castilla y León ya dejaron caer la queja por el retraso, pues la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, afirmó que la finalización del Santa Bárbara está condicionada por la necesidad de coordinar estos remates con las exigencias del módulo penitenciario. En concreto se refirió al acceso, porque «si se finalizan los trabajos sin permitir esa intervención, luego no podría incorporarse».

Se da la circunstancia de que aunque las obras de la unidad de custodia y las del hospital las promueven administraciones diferentes, el Gobierno de España a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado en el primer caso, la Junta de Castilla y León en el segundo, la empresa que las ejecuta es la misma, FCC Construcción SA y FCC Industrial SAU.

El proyecto contempla la adecuación de dos habitaciones de uso penitenciario en la sexta planta del hospital, con sus dependencias anexas (vestuario, almacén y aseos), sobre una superficie de 162 metros cuadrados. Asimismo, se habilita en la primera planta una sala de espera y aseos de 32 metros cuadrados. Estos espacios, ya reservados para Instituciones Penitenciarias, requieren su adaptación conforme a las exigencias de seguridad y funcionalidad propias de este tipo de instalaciones.