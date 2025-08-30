El Gobierno adjudica al fin la Unidad de Custodia Hospitalaria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Gobierno de España, a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas FCC Construcción, S.A. – FCC Industrial, S.A.U. las obras de reforma necesarias para la implantación de una Unidad de Custodia Hospitalaria (UCH) en el Hospital Santa Bárbara de Soria.

La adjudicación, publicada ayer en la Plataforma de Contratación del Sector Público, culmina un procedimiento abierto simplificado iniciado el pasado mes de mayo, después de que una primera licitación en noviembre de 2024 quedara desierta. El presupuesto base de licitación ascendía a 707.024 euros, y finalmente la oferta de la UTE seleccionada es de 584.300 euros (707.003 euros con impuestos).

La nueva Unidad de Custodia Hospitalaria responde a la necesidad de suplir la existente que desapareció como consecuencia de las obras del Hospital de Santa Bárbara. Las obras de remodelación acometidas por la Junta de Castilla y León en este hospital habían dejado sin uso el espacio anterior y habían obligado a diseñar un proyecto de acondicionamiento en las áreas previamente reservadas.

El proyecto contempla la adecuación de dos habitaciones de uso penitenciario en la sexta planta del hospital, con sus dependencias anexas (vestuario, almacén y aseos), sobre una superficie de 162 metros cuadrados. Asimismo, se habilitará en la primera planta una sala de espera y aseos de 32 metros cuadrados. Estos espacios, ya reservados para Instituciones Penitenciarias, requieren ahora su adaptación conforme a las exigencias de seguridad y funcionalidad propias de este tipo de instalaciones.

El contrato, que no se divide en lotes por su complejidad técnica y la necesidad de una coordinación unitaria con la Gerencia del Hospital, ha sido adjudicado a la UTE formada por FCC Construcción y FCC Industrial. La empresa adjudicataria dispondrá de cinco meses de plazo de ejecución a partir de la formalización del contrato. El proceso de licitación ha contado con una única oferta, que ha sido considerada adecuada en todos sus aspectos técnicos y económicos. Según el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, «la implantación de esta Unidad de Custodia Hospitalaria supone un paso adelante en la garantía de los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad, al tiempo que refuerza las condiciones de seguridad y facilita la labor tanto de los profesionales penitenciarios como del personal sanitario».