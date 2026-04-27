Esta empresa soriana obtiene 5,6M€ de beneficios e invierte 7M€ en modernizar dos granjas

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El descenso en la producción porcina que registró Icpor Soria en 2025 a raíz del vacío sanitario que llevó a cabo en dos granjas para acometer su modernización arrastró la facturación, con 105 millones de euros, un 14,45% menos que el año anterior, ya que en 2024 cerró con 122,74 millones. Entonces también había experimentado una ligera reducción vinculada en 2024 a la caída de los precios del cerdo en el mercado, por lo que la de 2025 ha sido la segunda anualidad en la que se reducen las cuentas, si bien sigue duplicando sus ventas con respecto a hace diez años, cuando registró 68,37 millones de euros.

Así, la producción de animales se quedó en 445.000 cerdos, 340.000 de capa blanca y 105.000 ibéricos, un 14% menos que en 2024, cuando de las instalaciones de Icpor Soria salieron 518.000 animales debido al vacío sanitario que realizó la empresa ganadera en su granja Las Parras de Coscurita, en la comarca de Almazán, y otra en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, en las que invirtió siete millones de euros para modernizarlas. Son dos instalaciones que estaban en integración con Icpor y que la compañía las adquirió para seguir produciendo cerdos, según explicó el presidente de Icpor Soria, Pascual López. Una consecuencia de la falta de relevo generacional, dado que los ganaderos se van jubilando y dejan las explotaciones, de modo que Icpor se ve abocada a comprarlas para mantener las granjas y continuar con sus cifras de actividad, entrando de esta manera en la gestión íntegra de las instalaciones de cerdas. Con todo, registró unos beneficios antes de impuestos de 5,6 millones de euros.

Así, esta empresa, exclusivamente ganadera, que nació en el año 2012 de la unión de la cooperativa soriana Copiso y de Incarlopsa (proveedora de Mercadona), con el objetivo de especializarse en integración porcina de cerdo blanco e ibérico y así responder a la demanda de sus productos cárnicos derivados, orientó el año pasado sus inversiones a la adquisición de parte de las granjas que tiene en integración por la falta de relevo generacional que hay en el sector. En Las Parras Icpor realizó una reforma importante, con un presupuesto de unos cinco millones de euros, para “dejarla como nueva”. Durante el tiempo de la obra la producción final de cerdos se vio lógicamente afectada, al no contar con las 1.800 madres de capa blanca para su actividad.

También el año pasado Icpor compró una granja de madres de ibérica en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, que también reformó para adaptarla a las nuevas necesidades de la empresa en la que invirtió otros dos millones de euros. Y ahora está enfocada en dos proyectos nuevos en Cuenca, una de destete y otra de cerdos, que se están diseñando y que espera que se materialicen lo antes posible para que puedan arrancar con la actividad en dos años.

En Soria, Icpor ha ido creciendo de la mano de Copiso y se ha extendido a la zona de Teruel. En la actualidad, la sociedad produce 340.000 cerdos blancos entre Soria, Teruel y Cuenca, donde también cuenta con cebaderos, a los que hay que añadir los 105.000 cerdos ibéricos en la zona de Salamanca. De hecho, entre el 60 y el 70% de estos cerdos de capa blanca se ubican en la provincia de Soria, y el resto se reparten entre Teruel y Castilla-La Mancha.

Cuenta con cinco granjas de madres de capa blanca, que aglutinan unas 14.000 cerdas, y nueve de ibérico, con unas 7.700 reproductoras, todas en integración menos la de Las Parras en Soria y la de Salamanca de ibérico. La cooperativa Copiso no produce ibérico, ya que esta producción se realiza a través de la sociedad Icpor Soria. Las granjas de madres están en la provincia de Soria, principalmente, y alguna en Valladolid y Segovia, y todas se alimentan de la fábrica de piensos de Valcorba. Por su parte, las de cebo ibérico se ubican en el entorno de Salamanca donde el cebo de cerdo ibérico es más tradicional y las infraestructuras ganaderas se adaptan mejor a este tipo de ganadería. En Salamanca Icpor tiene infraestructura propia para desarrollar esta actividad y cuenta con el apoyo para fabricar el pienso de Copasa, una cooperativa de Salamanca.

Pascual López constata que Icpor Soria es una empresa muy consolidada en el sector por un mercado que no para de crecer, pese a las limitaciones administrativas para poner en marcha granjas. En 2025 ha obtenido unos resultados de 5,6 millones de euros de beneficios antes de impuestos, una cifra inferior al año anterior, 7 millones, debido a las inversiones en modernización.

La mayor parte de su producción va al mercado nacional, sobre todo los jamones, lomos o pancetas. Hay otras piezas que se exportan porque tienen más demanda, principalmente a los mercados orientales como Vietnam, China, Japón o Corea del Sur. Por ello, no teme los aranceles de EEUU, dado que España no vende allí apenas y los desencuentros entre China y EEUU pueden incluso mejorar la situación de España como exportador en Asia.

Cree que lo peor de la crisis del cerdo a raíz de la peste porcina ya ha pasado, desde que tocó fondo a finales del año pasado. “En marzo ya ha empezado a remontar el precio, pero aún está por debajo del coste por lo que sigue en pérdidas”. Sin embargo, asegura que en ibérico los precios no han variado.

En positivo cabe destacar que a Icpor los altibajos de los precios en el mercado no le afectan, dado que tiene un tipo de contrato blindado, ya que al ser proveedor de Incarlopsa, la interproveedora de porcino de Mercadona, trabaja a precios a coste más un margen. «En épocas de bonanza se ha ganado menos, pero ahora no están por debajo de costes. Es una forma de protegerse frente a la volatilidad del mercado». Pero los inputs sí que les están afectando con el conflicto de Oriente Medio.

Y aunque ahora mismo hay estabilidad en el sector, cuesta sacar adelante proyectos porque los tiempos no acompañan: «No sabemos cómo va a acabar. El hecho de que se pueda exportar a terceros países nos permitirá ampliar», vaticina.

Confía en que a nivel general esta primavera los precios del mercado vayan remontando y se coloquen por encima del coste. «Ya veremos de cara al otoño…».