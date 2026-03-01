La agroalimentación, clave en la industria de Soria con 710M€ y casi un millar de empleos

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La agroalimentación destaca en el tejido empresarial soriano, con 20 de las 50 mayores firmas de la provincia, que facturan 710 millones de euros y dan empleo a casi un millar de personas. Cabe destacar que tres del ranking del ‘top ten’ son del sector agropecuario con 471,5 millones de euros en ventas, el 65% del total. No obstante, han descendido en número de trabajadores con respecto a hace cinco años, cuando registraban 1.631 empleados, lo que supone una merma de casi el 40%, según los datos recopilados a partir de las últimas cuentas que las empresas depositan en el Registro Mercantil y publicadas en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

En este ranking de las 5.000 mayores empresas de la Comunidad que publica ‘Castilla y León Económica’ desde hace ya casi tres décadas, figuran 147 que en Soria facturan más de un millón de euros, y 20 de las 50 primeras mercantiles (con un volumen de negocio superior a los cinco millones de euros) se corresponden con el sector agrario y con la industria agroalimentaria. Sin embargo, sólo figuran tres multinacionales: Fico Mirrors, Mubea Iberia y Sumiriko AVS Spain (antes Anvis Automotive Spain). Entre las tres dan empleo a 955 trabajadores.

Otro dato interesante es que cuatro empresas facturan más de 100 millones de euros y dos de ellas se dedican al sector agrícola y ganadero: Copiso Soria e Icpor Soria.

Cabe destacar que la facturación de Copiso Soria, que se consolida en primer lugar del ranking provincial con 303 millones de euros, supone más del 40% de todas las ventas del sector agroalimentario y ganadero de la provincia. Además, ha experimentado un incremento en sus cuentas de casi un 25% con respecto a hace cinco años, cuando su facturación fue de 247 millones. Icpor Soria ha descendido al tercer puesto, adelantada en esta ocasión por la multinacional Ficosa Automotive con 135 millones de euros, y factura 122,74 millones, un 42% más que entonces.

Embutidos La Hoguera, que se sitúa en el ‘top ten’ de las grandes empresas de Soria, vendió productos cárnicos por valor de 45,83 millones de euros, un 62% más que cinco años atrás, o Productos de Calidad Cañada Real, con 18 millones de euros de facturación frente a los 14,35 de entonces, un 25% más.

Sin olvidar Embutidos Moreno Sáez, que hace cinco años tenía unas ventas de 5,19 millones de euros y estaba en el puesto número 63 del ranking de las empresas sorianas, mientras que en la actualidad ha escalado hasta el puesto 22, y ha presentado unas cuentas de 17,19 millones de euros, lo que supone un importante crecimiento exponencial, al triplicar su facturación.

También la agropecuaria Adolfo Martínez, en el puesto número 14, crece en ventas, con 34,31 millones de euros frente a los 22,84 millones de hace cinco años. O General de Piensos Soriana, que facturó 20,18 millones entonces y ahora, 24,34 millones, que conlleva un incremento del 6,5% en el citado periodo.

O Frisoria, con 12,6 millones frente a los 8,14 millones facturados cinco años atrás; Cárnicas Hermanos Giaquinta, con 8,17 millones y 5,19 millones entonces; y Productos Cárnicos Llorente, que ha duplicado su facturación, pasando de 5,6 millones hace cinco años a 12,51 millones en la actualidad.

Sólo cae en ventas Soria Natural, que ha facturado 32,80 millones frente a los 40 millones de entonces.

Lo cierto es que el sector agropecuario, la ganadería y la industria cárnica no sólo incrementaron su facturación, sino que también experimentaron un repunte en la contratación tras la pandemia, que se ha mantenido hasta hoy, según el listado de ‘Castilla y León Económica’, excepto en Copiso, que ha pasado de una plantilla de 200 puestos de trabajo a 156 en la actualidad, o Soria Natural, que entonces contaba con 450 empleos y ahora 350, si bien sigue liderando las plantillas de las empresas de agroalimentación en la provincia.

También Icpor Soria, la integradora de porcino formada a partes iguales por Copiso e Incarlopsa, cuenta con una plantilla de 4 personas; antes tenía 17 puestos de trabajo, si bien desde 2020 la sociedad se dividió en dos. Copiso, por una parte, quería seguir creciendo en el entorno de la provincia, mientras Incarlopsa tenía más interés por la zona de Cuenca, donde se ubica además su principal matadero.

De este modo, se llegó a un acuerdo para dividir la empresa en dos. Por un lado, Icpor Soria, centrada en la zona geográfica de la provincia y su entorno; por otro, Icpor Castilla-La Mancha para liderar el crecimiento en el área de Cuenca. De esta manera, Icpor Soria sigue siendo una sociedad compartida al 50% entre Copiso e Incarlopsa orientada a producir cerdos para los mataderos de Incarlopsa, mientras que Icpor Castilla-La Mancha que se dedica a la misma actividad es propiedad solo de Incarlopsa.

Llama especialmente la atención Embutidos Moreno Sáez, que ha duplicado su plantilla en este tiempo, debido a la puesta en marcha de su nueva fábrica en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), unas instalaciones que arrancaron la actividad en 2024. Así, pasó de contar con 20 empleos a los 50 que tiene en estos momentos contratados.

De igual forma, Embutidos La Hoguera ha experimentado un incremento de más de un 20% en su plantilla, ya que en la actualidad tiene 124 trabajadores en nómina, 22 más que entonces. También Cañada Real ha registrado un aumento de personal, con 43 puestos de trabajo frente a los 38 de hace cinco años. El resto, tal y como refleja el ranking, mantiene sus plantillas, como General de Piensos de Soria, con 40 empleos; Félix Beltrán, con 12; Cárnicas Hermanos Giaquinta, con 19; la olvegueña Logar Industrias Agroalimentarias, 47; Exclusivas Omeñaca, otros 49; Frisoria, 32, y Ecollagena en Ágreda, 19.

Más facturación que hace cinco años, pero menos grandes empresas

Soria cuenta con 147 empresas de las 5.000 mayores de Castilla y León, cinco más que el año anterior, cuando sumaba 142, pero ha perdido tres de las que facturan más de 50 millones de euros y se queda en siete, de modo que apenas concentra el 3,6% de las 5.000 las grandes firmas de la Comunidad, según los datos de ‘Castilla y León Económica’. Sigue por tanto a la cola en lo que respecta al tejido empresarial y a su facturación. Valladolid y Burgos copan casi la mitad de las 5.000 mayores empresas castellanas y leonesas, con 1.186 y 984 firmas, respectivamente.

Cabe señalar que en el listado de sociedades mercantiles y cooperativas ordenado por volumen de ventas sólo aparecen los negocios cuya sede social está ubicada en la Comunidad y las compañías cuyas principales fábricas están asentadas en Castilla y León.

Hace cinco años eran 199 las empresas que en Soria facturaban más de un millón de euros, y lo más relevante es que ya la mitad de las 50 primeras (con un volumen de negocio superior a los cinco millones de euros) se corresponden con el sector agrario y con la industria agroalimentaria. Y entre las 50 mercantiles más grandes ‘quedaban’ cinco multinacionales: Fico Mirrors, Huf España, Mubea Iberia, Sumiriko AVS Spain (antes Anvis Automotive Spain) y Plásticos ABC.