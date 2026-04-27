El desempleo registra 1.404 parados en Soria capital y cae un 45% desde 2016

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La capital de Soria ha cerrado el mes de marzo de 2026 con una cifra de 1.404 personas desempleadas mejorando los datos registrados en los últimos meses. En la comparativa anual, el descenso es del 1,89% respecto a marzo de 2025, cuando la capital registraba 1.431 personas en las listas del Ecyl. Esta mejora es todavía más pronunciada si se analiza el dato de marzo de 2024. Así, en apenas dos años, la capital ha logrado reducir su cifra de desempleados en un 8,17%, pasando de los 1.529 inscritos de entonces a los 1.404 actuales.

Sin embargo, el dato más revelador emerge al echar la vista atrás una década. En marzo de 2016, Soria capital lidiaba con una situación mucho más crítica, sumando un total de 2.584 desempleados. Desde entonces, el paro se ha desplomado un 45,67%, lo que significa que prácticamente la mitad de las personas que buscaban trabajo hace diez años han logrado encontrar un hueco en el mercado laboral actual.

La radiografía por sectores muestra una fuerte dependencia del sector terciario, que aglutina a la mayoría de los demandantes de empleo sumando 928 personas en búsqueda de empleo, lo que representa el 66,1% del total.

A una distancia considerable se sitúa el colectivo de personas sin empleo anterior. Con 213 inscritos, este grupo supone el 15,17% del total de desempleados, evidenciando los retos persistentes en el acceso de los jóvenes a su primer trabajo.

Por su parte, los sectores productivos secundarios muestran cifras que sugieren una mayor estabilidad en la contratación. La industria concentra a 148 parados (10,54%), mientras que la construcción, con 74 personas, representa apenas el 5,27% del desempleo total de la capital. Finalmente, el sector agrícola mantiene un peso residual en el entorno urbano, con solo 41 parados (2,92%).

Este reparto confirma que la evolución positiva de la última década, con esa caída del 45% desde 2016, ha estado estrechamente ligada a la capacidad de absorción de mano de obra del sector servicios y a la consolidación de un tejido industrial que mantiene niveles de paro estructural muy bajos.

El análisis demográfico del desempleo en Soria capital a marzo de 2026 revela una brecha de género persistente y una mayor incidencia en los tramos de edad más avanzados, especialmente entre las mujeres. De los 1.404 desempleados registrados en la capital soriana, la distribución por sexos muestra que el paro sigue teniendo rostro femenino. Actualmente, hay 746 mujeres en búsqueda de empleo (53,13%) frente a 658 hombres (46,87%).

Además, los datos evidencian que el grupo de mayores de 45 años es el que más dificultades encuentra para reincorporarse al mercado laboral, sumando 671 personas entre ambos sexos. Esto significa que casi el 48% de todos los parados de la ciudad pertenecen a este tramo de edad. En contraste, el paro juvenil (menores de 25 años) presenta las cifras más bajas con 190 personas en total (13,5% del global), aunque con una curiosa inversión de la tendencia general: hay más hombres jóvenes en paro (107) que mujeres de la misma edad (83).

En lo que se refiere a la contratación, durante el mes de marzo de 2026, se formalizaron en la capital un total de 903 contratos de trabajo. El reparto por sectores productivos confirma la hegemonía de los servicios como motor de la contratación local. Y es que los datos reflejan una economía urbana volcada en el sector servicios, que genera 8 de cada 10 nuevas oportunidades laborales en la ciudad. Por su parte, la industria y la construcción, aunque con un volumen de contratos más discreto (sumando apenas el 14% del total), mantienen una actividad estable que contribuye a la solidez del mercado laboral soriano. La agricultura, con una representación testimonial del 0,67%, confirma su escaso peso en la generación de nuevos empleos dentro del núcleo urbano.

Por último, resulta significativo que, a pesar de que las mujeres representan el 53,13% del paro total, están captando el 60,46% de la nueva contratación ya que 546 contratos fueron firmados por mujeres frente a 357 rubricados por hombres.