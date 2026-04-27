Soria, capital de la traducción editorial en la XV edición de 'El Ojo de Polisemo'

Acceso a las instalaciones del Campus de Soria, donde se ubica la Facultad de Traducción e Interpretación.MARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Durante los próximos días 6, 7 y 8 de mayo, Soria será sede de la XV edición de 'El Ojo de Polisemo', un encuentro internacional dedicado a la traducción editorial que se celebrará en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid, en el Campus Duques de Soria.

El encuentro está organizado por ACE Traductores y la Universidad de Valladolid y se dirige especialmente tanto al alumnado del grado de Traducción e Interpretación como a profesionales en activo, docentes y especialistas del sector editorial.

'El Ojo de Polisemo' se celebra con carácter bienal y cambia de sede en cada convocatoria. Su objetivo consiste en acercar la realidad del trabajo como traductor al ámbito universitario. Por eso, el programa combina charlas, mesas redondas y espacios de debate en los que se analiza el estado en el que se encuentra hoy la traducción editorial

La edición de 2026 llevará por lema '¿Traducir? ¡Naturalmente!' y girará en torno al eje «Naturaleza, naturalidad y humanidad en la traducción editorial». A partir de la cual se tratarán cuestiones presentes en el debate actual como el papel de la inteligencia artificial, la traducción de lo no humano, el lenguaje del cómic en un contexto de crisis ambiental, la oralidad, los coloquialismos o la relación entre traducción y mundo rural.

A lo largo de los tres días está prevista la participación de traductores de reconocido prestigio, escritores y especialistas del mundo editorial, además de representantes de entidades vinculadas al libro y a la propiedad intelectual, como CEDRO. Junto a ellos participará profesorado universitario y alumnado.

El encuentro podrá seguirse de manera presencial y también en modalidad online. El programa completo y la información sobre inscripciones están disponibles en la web oficial del encuentro y en los canales de la Universidad de Valladolid.