Toma de posesión del personal docente e investigador del Campus de Soria (fotos)
El acto de toma de posesión protocolaria del personal docente e investigador del Campus de Soria contó con la presencia del rector Antonio Largo, en lo que posiblemente sea su último acto oficial en Soria
Instantes previos se produjo la inauguración del VI Congreso Internacional sobre la Vid y el Vino y su Traducción, bajo el lema ‘El vino en tu lengua’, que invita a reflexionar sobre la riqueza lingüística y cultural que rodea al mundo del vino y sus múltiples formas de comunicación. El congreso propone un espacio de diálogo interdisciplinar que abarca desde la historia y la evolución del lenguaje del vino hasta sus manifestaciones actuales en contextos multilingües y digitales.
Además de estos actos, durante la jornada maratoniana se presentó un tebeo sobre la historia del Campus de Soria realizado por el artista soriano Adrián Listo.
Jornada con diversos actos en el Campus Duques de Soria
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