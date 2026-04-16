Toma de posesión del personal docente e investigador del Campus de Soria (fotos)

El rector Antonio Largo estuvo presente en lo que posiblemente sea su última jornada en el CampusMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Campus Duques de Soria celebra en el aula A15 la toma de posesión de los siguientes funcionarios y funcionarias del Campus de Soria: Ignacio de Godos Crespo, Daniel Castillo Alvira, Inés Ortega Cubero, Ana María Fernández Araque, Francisco Mauro Gutiérrez, Odiel Estrada Molina y Diego Fernández Lázaro, que fueron nombrados profesores titulares de Universidad. El acto contó con la presencia del rector de la UVa, Antonio Largo, junto al vicerrector del Campus, José Luis Ruiz Zapatero.

Instantes previos se produjo la inauguración del VI Congreso Internacional sobre la Vid y el Vino y su Traducción, bajo el lema ‘El vino en tu lengua’, que invita a reflexionar sobre la riqueza lingüística y cultural que rodea al mundo del vino y sus múltiples formas de comunicación. El congreso propone un espacio de diálogo interdisciplinar que abarca desde la historia y la evolución del lenguaje del vino hasta sus manifestaciones actuales en contextos multilingües y digitales.

Además de estos actos, durante la jornada maratoniana se presentó un tebeo sobre la historia del Campus de Soria realizado por el artista soriano Adrián Listo.