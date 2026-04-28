Esta es la nueva obligación en las comunidades de vecinos en Soria: puede costarte decenas de miles de euros

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Desde hace unos meses, las comunidades de propietarios en Soria, y por extensión en toda España, están afrontando una nueva obligación sobre los ascensores, que puede tener un fuerte impacto económico (de miles de euros) en muchos edificios.

El origen de esta obligación está en el Real Decreto 355/2024, que regula la nueva Instrucción Técnica Complementaria de ascensores (ITC AEM 1). Esta norma entró en vigor el 1 de julio de 2024 y establece nuevos criterios de seguridad, mantenimiento e inspección para estos equipos.

La repercusión de esta nueva norma vigente afecta especialmente a Soria, ya que su parque de viviendas está envejecido en una gran mayoría de casos y donde abundan edificios con ascensores instalados hace ya varias décadas. La actualización, en estos casos, no es opcional y puede traducirse en una derrama bastante importante para los vecinos.

Una normativa que ya está en marcha

El objetivo de esta norma es adaptar los ascensores a estándares más exigentes, reduciendo riesgos y mejorando su fiabilidad. Esto implica que muchos dispositivos antiguos, aunque sigan funcionando, ya no cumplen con las condiciones actuales y deben ser modificados.

El problema en Soria: edificios antiguos

En el caso de Soria, el impacto es mayor porque muchos ascensores no disponen de sistemas de seguridad hoy considerados básicos. Cuando estos equipos pasan la inspección obligatoria bajo los nuevos criterios, es frecuente que aparezcan deficiencias que obligan a actuar. No se trata de mejoras estéticas o recomendadas, sino de actuaciones necesarias para poder seguir utilizando el ascensor con normalidad.

Reformas obligatorias y coste elevado

Entre las intervenciones más habituales que se deben aplicar se incluyen la instalación de sistemas de comunicación en cabina, mejoras en la precisión de parada para evitar tropiezos, sensores de seguridad en las puertas o la sustitución de componentes mecánicos antiguos.

El principal problema es que estas renovaciones suelen ser bastante costosas. En edificios con ascensores muy antiguos, la adaptación puede requerir una reforma prácticamente integral y el coste total puede alcanzar cifras elevadas, con estimaciones que sitúan algunas actuaciones en torno a los 20.000 o incluso 40.000 euros.

Para comunidades pequeñas, muy habituales en Soria, esto supone que cada propietario tenga que asumir una parte importante del gasto mediante derramas.

Inspecciones más estrictas y riesgo de paralización

Las inspecciones periódicas ahora serán más duras y la nueva normativa aumenta el nivel de exigencia técnica y también aumenta las consecuencias de no cumplirlas.

Por ejemplo, si un ascensor no supera la inspección, puede quedar fuera de servicio hasta que se realicen las adaptaciones necesarias. Esto convierte la reforma en una cuestión urgente, ya que la comunidad no puede permitirse dejar sin ascensor a los vecinos, especialmente en edificios con personas mayores o con movilidad reducida, que dependen de ellos para poder salir a la calle y regresar a sus casas.

Una situación que ya se está dando

Aunque la normativa lleva en vigor desde 2024, es ahora cuando muchas comunidades en Soria están empezando a notar sus efectos reales. Las inspecciones bajo los nuevos criterios están revelando deficiencias que antes no se detectaban o no eran obligatorias de corregir.

Esto está provocando la convocatoria de juntas extraordinarias y la aparición de derramas imprevistas, en muchos casos sin margen de planificación previa.