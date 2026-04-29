Objetivo: Aeródromo de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

En los últimos años la provincia de Soria se ha convertido en un destino habitual del Ejército para diferentes maniobras. Esta misma semana se está desarrollando un nuevo ejercicio de adiestramiento con unos 150 efectivos pertenecientes a la Agrupación Táctica de Entrada Inicial (AGTEI) de la Brigada Paracaidista “Almogávares” V que concluirán mañana. Entre las actividades ejecutadas se ha llevado a cabo la toma del aeródromo de Garray como infraestructura crítica.

Los paracaidistas embarcando en el avión.HDS

Desde la propia Brigada Paracaidista entre el 28 y el 30 de abril se ha desarrollado un ejercicio "orientado a validar la capacidad de proyección inmediata de fuerzas mediante inserción paracaidista y la toma de un objetivo estratégico". La fuerza se concentró y embarcó en la Base Aérea de Zaragoza y la insersión paracaidista se realizó con un Airbus A1400M Atlas (T-23) "que llevó consigo el lanzamiento de una carga de acompañamiento seguida de los paracaidistas".

La zona de lanzamiento se situó en las inmediaciones de la localidad de Buitrago. "El salto paracaidista constituyó la acción principal del ejercicio. Tras la toma, las unidades se reagruparon según los procedimientos marcados, estableciendo seguridad inmediata en la zona de lanzamiento y verificando la recuperación del material lanzado", según indicaron desde la Brigada Paracaidista.

En esta ocasión "el supuesto táctico se centró en la toma del aeródromo de Garray como infraestructura crítica". Una vez reorganizadas, los paracaidistas iniciaron el movimiento hacia el objetivo, asegurando los accesos y ocupando los puntos clave de la instalación. Los paracaidistas se adiestraron en "toma de puntos de paso obligado, limpieza de edificaciones, infiltración nocturna y establecimiento de un puesto de mando táctico para coordinar las acciones posteriores".

La Brigada Paracaidista incide en que "de esta manera, los paracaidistas españoles reafirman su alta disponibilidad y su eficacia en operaciones de respuesta inicial con un enemigo de capacidades similares".