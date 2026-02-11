Defensa eleva la inversión en Numant-ia en Soria a los 130 millones y prevé licitar durante 2026

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La construcción y puesta en marcha Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas Numant-ia eleva las cifras de inversión conocidas hasta el momento, fijadas en los 70 millones, para situar la apuesta pública hasta rozar los 130 millones de euros. En esa cifra se incluyen tanto las obras de construcción del complejo militar, como la dotación tecnológica, la partida más cara. Además, se confirma que la intención es que los procesos de contratación se inicien este mismo año.

Hace escasas fechas, el propio Ministerio de Defensa avanzaba la aprobación del Plan Anual de Contratación para 2026 (PACDEF2026) con «una inversión estimada supera los 4.800 millones de euros y a ella se suman 156 acuerdos marco valorados en 5.220 millones de euros». En ese plan anual «se recogen las propuestas de contrato que los órganos de contratación del Departamento prevén iniciar, licitar o adjudicar en el presente ejercicio».

La propia publicación del Ministerio explicaba que los datos abiertos del PACDEF-2026 engloban 7.868 propuestas de contrato con un valor estimado total de 4.881,4 millones de euros y, adicionalmente, 156 acuerdos marco con un valor estimado de 5.220,7 millones de euros. «El Ministerio de Defensa es pionero en materia de planificación de la contratación en el ámbito de la Administración General del Estado, ya que el año 2026 es el decimotercero en el que dispone de un plan de contratación».

El documento « guía la futura ejecución de las compras y contribuye al cumplimiento de objetivos de eficiencia, eficacia y mejora de la calidad de la contratación, proporcionando a los operadores económicos un conocimiento detallado de las acciones contractuales que se pretenden acometer en el ejercicio 2026, gracias a la medida adicional de publicidad y transparencia que supone su difusión pública».

En el caso de Soria, el citado documento recoge que el proyecto de Numant-ia supondrá una inversión de prácticamente 130 millones de euros, según los datos recopilados por Infodefensa. La principal novedad desvelada viene porque la inversión ya contempla el gasto en la dotación de la tecnología que se implantará en el centro militar que se ubicará en Valcorba.

La citada publicación indica que el Plan de Contratación de Defensa incluye tres partidas específicas para Numant-ia. El mayor volumen comprende el «suministro e implantación del CIS Numantia, centrado en sistemas y servidores de información, con un valor estimado de 67,88 millones de euros, tramitado a través de un acuerdo marco». A esta cifra se suma lo que es la obra y la construcción de las instalaciones del centro con un presupuesto de 58,68 millones de euros y hay una tercera partida dotada con 1,65 millones de euros cuya finalidad no viene especificada. En total, la movilización de recursos públicos para la construcción y dotación del centro de Defensa en Valcorba supondría 128,2 millones de euros.

El propio alcalde de Soria, Carlos Martínez, se hacía eco de la publicación de Infodefensa a través de sus redes sociales. «El compromiso con Castilla y León se demuestra con trabajo, y después del intenso trabajo, llegan los frutos. Estos son los que llegan desde Defensa», explicaba el regidor agradeciendo personalmente la labor tanto de la ministra, Margarita Robles, como de la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, ambas de origen leonés.

Precisamente, fue la ministra Robles la que presentó oficialmente el proyecto Numant-ia en Soria el pasado mes de septiembre en una visita en la que también estuvo Valcarce. Un espacio «de primer nivel y clave para la seguridad y la defensa nacional», según señaló, un proyecto que dará a luz «una nube privada e independiente de datos que ofrece el respaldo y la resiliencia necesaria en la era de la Inteligencia Artificial».

Unas 20 personas formarán parte permanente de la plantilla de este centro que funcionará 24 horas al día y 365 días al año y contará con alrededor de 100 empleos entre directos e indirectos y de alta cualificación. A su vez, su construcción y todo lo derivado de ella, como la redacción del proyecto, generará un importante impacto económico y laboral en la ciudad, toda vez que se establece el criterio de apostar por las capacidades locales para alumbrar este espacio. La secretaria de Estado, Amparo Valcarce, sostuvo que con este proyecto «damos un paso hacia el futuro. Una instalación puntera ejemplo de cohesión territorial y compromiso con la generación de empleo de calidad en lugares con desequilibrio poblacional».