El pueblo de Soria con la biblioteca más original e inesperada de toda España

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Hoy nos vamos a ir de excursión a un pequeño pueblo de Soria, Sarnago. Allí se esconde una de las iniciativas culturales más sorprendentes de toda España, una biblioteca instalada en un antiguo lavadero público. La idea, sencilla y cargada de simbolismo, ha acabado convirtiendo a Soria en un ejemplo de creatividad, amor por la cultura y resistencia rural.

Sarnago es una localidad muy pequeña que pertenece al municipio de San Pedro Manrique, en la comarca de Tierras Altas, que llegó a quedar completamente despoblada a finales del siglo pasado. No obstante, y como ha pasado en otros territorios, ha sido gracias al esfuerzo de antiguos vecinos y descendientes que el pueblo ha ido recuperando vida, al menos durante determinadas épocas del año. Fue durante este proceso cuando surgió una de las iniciativas más originales del panorama cultural español.

De lavar ropa a 'lavar la ignorancia'

El antiguo lavadero municipal fue, durante décadas, punto de encuentro de los vecinos. Se decidió, entonces, rehabilitarlo y transformarlo, dándole un uso completamente inesperado: acoger libros donados y convertir un sitio de limpieza en otro de lectura y préstamo, sin coste monetario.

La biblioteca es singular por el espacio que ocupa y porque no tiene horarios, ni nada de burocracia. El mecanismo es sencillo: quien quiera, puede ir al lavadero, coger un libro y leerlo allí mismo, o llevárselo, incluso sin compromiso de devolución formal. La iniciativa busca fomentar la lectura de forma espontánea y accesible.

Que ahora el lavadero sea una biblioteca no ha significado que el lugar original haya perdido esencia. Las antiguas pilas de piedra conviven, ahora, con estanterías improvisadas, dándole al lugar un aire tan singular como evocador, y que merece la pena ser visitado.

Una iniciativa que lucha contra la despoblación

Detrás de esta idea está la Asociación de Amigos de Sarnago, un colectivo clave en la recuperación del pueblo. Esta asociación ha impulsado, además de la biblioteca, otras iniciativas culturales y patrimoniales para devolver la vida a la localidad.

Más allá del fomento de la lectura libre e improvisada, este proyecto tiene mucho de carga simbólica: es transformar un espacio tradicional en un lugar de cultura, una forma de reivindicar el futuro de los pueblos pequeños y vaciados. La imagen del lavadero reconvertido en biblioteca es un claro ejemplo de cómo la creatividad es poderosa frente a la despoblación.

Muchos definen este lugar como “una biblioteca para lavar la ignorancia y aclarar las ideas”, una frase que resume perfectamente el espíritu del proyecto.

Un modelo diferente de biblioteca

En contraste con instituciones como la Biblioteca Pública del Estado en Soria, que cumplen funciones más estructuradas dentro del sistema bibliotecario, el espacio de Sarnago apuesta por la informalidad, la cercanía y la participación comunitaria.

No pretende sustituir a las bibliotecas tradicionales, sino complementarlas desde otro enfoque: el de la cultura como herramienta de cohesión social en entornos rurales.

¿Por qué se ha convertido en una de las más originales de España?

La biblioteca de Sarnago destaca por varios motivos:

Su ubicación en un antiguo lavadero histórico

Su funcionamiento libre y sin normas rígidas

Su origen comunitario y voluntario

Su papel en la revitalización de un pueblo casi abandonado

Todo ello la convierte en un símbolo de resistencia cultural en la España rural donde, además, podemos leer.

En un momento en el que muchos pueblos luchan por no desaparecer, iniciativas como esta demuestran que la innovación no siempre requiere grandes inversiones, sino ideas con alma. Y en Sarnago, esa idea ha logrado algo extraordinario: convertir un espacio olvidado en una biblioteca que ya es única en España.