Los trabajadores de Ondara convocan 10 jornadas de huelga al margen de los sindicatos

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Ondara, la firma de Garray que cultiva cannabis medicinal, llevan años de agonías y de ERTEs. Hastiados de una situación que parece no tener fin, van por libre, y no solo se han rebelado ante los sindicatos sino que directamente les han declarado la guerra.

No sólo eso. La firma, que ahora mismo tiene 38 empleados, ha dado este jueves un salto exponencial y ha convocado 10 jornadas de huelga repartidas entre mayo y junio, por decisión de la asamblea celebrada en las instalaciones de la empresa, y al margen de los sindicatos.

Los trabajadores han remitido un comunicado en el que confirman los paros: "Hemos acordado por mayoría la convocatoria de huelga ante la grave situación que estamos sufriendo".

Alegan que la firma les adeuda actualmente varios meses de salario, "sin que hasta la fecha se haya ofrecido una solución real ni un calendario de pagos", y dicen que "esta situación es insostenible para todos".

Subrayan que con carácter previo, se solicitó al comité de empresa la adopción de medidas ante esta situación, "sin que se haya promovido actuación alguna", motivo por el que la plantilla "ha decidido ejercer directamente su derecho a la huelga".

Las jornadas de huelga serán los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de mayo, y 4, 5, 11 y 12 de junio.

El objetivo de esta movilización, según los empleados, es exigir el abono inmediato de los salarios pendientes y una solución definitiva a la situación para la totalidad de la plantilla.

Además, hacen un llamamiento a toda la plantilla a "mantenerse unida y participar en las decisiones colectivas que nos afectan".

Este miércoles los sindicatos atribuían al "síndrome del quemado" la reacción de los trabajadores y se preguntaban que cómo era posible una convocatoria de huelga en una empresa sin producción.