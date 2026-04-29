UGT y CCOO atribuyen al "síndrome del quemado" las críticas de trabajadores de Ondara contra ellos

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

UGT y CCOO atribuyen al "síndrome del quemado" la reacción de los trabajadores de Ondara que critican la acción de los sindicatos por no acudir a la huelga como se había previsto inicialmente. "Son cinco años de agonía y tienen que buscar culpables", señalaron los líderes sindicales, María Enciso por CCOO y Juan Manuel Peña por UGT, que comprenden "el malestar" pero insistieron en que la huelga no es una medida adecuada en una planta sin producción.

"La situación económica de la empresa es mala y con tanto empeoramiento tienen que buscar culpables", afirmó Enciso, quien señaló que "cuando se plantea hacer una huelga es para parar producción, pero aquí no la hay. Consideramos que no es el mejor paso a dar y proponemos otras medidas como concentraciones o manifestaciones". La explicación es que un paro resulta perjudicial para los trabajadores pues supondría "días de baja en la Seguridad Social en los que no van a cotizar, y algunos son mayores de 55 años", especificó.

Los sindicatos, que realizaron estas declaraciones en la presentación de la manifestación del 1º de Mayo, recordaron que ahora mismo sólo quedan en la planta nueve técnicos y los 30 de plantilla rescatados del ERTE ya no están trabajando. Además, la empresa les adeuda más de 10.000 euros y las nóminas desde enero, por lo tanto una situación "mala" que se suma a "cinco años de agonía" con dos expedientes de regulación temporal de empleo, y el segundo con hasta seis prórrogas. Ahora está pendiente, además de la situación económica, el certificado de producción que debe otorgar la Agencia Española del Medicamento y que se espera para mayo.

Peña aseguró que los trabajadores "han estallado", al tiempo que defendió el trabajo realizado por los sindicatos en todo este proceso, "no parece justo que parezca que no ha habido implicación con los trabajadores". Enciso matizó que han dedicado "mucho trabajo y esfuerzo", y seguramente sin esa implicación sindical no habrían llegado hasta aquí.

Está prevista una asamblea mañana jueves en la que los 30 trabajadores en ERTE tendrán que decidir si quieren ir a la huelga.