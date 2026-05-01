El condenado a 23 años por el asesinato de su pareja en Matamala recurrirá ante el TSJ

El juicio con jurado popular que se celebró en la Audiencia Provincial de Soria del 13 al 17 de abril de 2026Syline

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El condenado a 23 años de cárcel por el asesinato de su pareja, en Matamala de Almazán en la Nochebuena de 2022, y por el incendio posterior en la vivienda para tratar de ocultar el crimen recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El recurso de apelación debe presentarse en la sala de lo Civil y Penal del TSJ en el plazo máximo de diez días desde la notificación de la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Soria, el pasado 27 de abril.

El fallo le condenó a 22 años de prisión por asesinato, con las agravantes de parentesco y de cometer el hecho por razones de género, así como a un año más por los daños en la vivienda a raíz del incendio que provocó. La sentencia se hizo pública una semana después de que el jurado popular decidiera la culpabilidad del acusado.

La pena impuesta al procesado, representado por el abogado del turno de oficio Luis Aguirre, quedó rebajada respecto a los 27 años de prisión solicitada por la acusación Fiscalía y las dos acusaciones particulares de los familiares de la víctima.

Los hechos probados que constan en la sentencia es que el acusado golpeó, bien con un martillo de hierro o bien con un tronco de madera, hasta en ocho ocasiones a la que era su pareja, en la vivienda que ella ocupaba, después de regresar de la cena de Nochebuena con su familia. Le provocó la muerte de forma inmediata por un traumatismo craneoencefálico, sin que ella pudiera defenderse.

Previamente se había producido una pelea como indican los golpes en la cara que evidenció la autopsia y que se produjeron un par de horas antes del fallecimiento de la víctima. Además, una vez ya muerta, el acusado colocó troncos de madera incandescente sobre la parte inferior del cadáver, tumbada boca arriba a medias entre el suelo y el sofá del salón del domicilio, al objeto de provocar un incendio que ocultara el crimen. El cuerpo resultó parcialmente quemado.

El juicio se prolongó desde el 13 al 17 de abril y el jurado popular confirmó el objeto del veredicto el mismo día de la entrega después de deliberar una mañana, con resultado de culpabilidad.