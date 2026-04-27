Condenado a 23 años de cárcel el asesino de su pareja en Matamala

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Soria condena a 22 años de cárcel al acusado del asesinato de su pareja sentimental en Matamala de Almazán en la Navidad de 2022, además de un año más por el delito de daños, ya que incendió la vivienda en la que se produjeron los hechos con la intención de ocultar el crimen, según consideró el jurado popular que lo juzgó y que otorgó el veredicto de culpabilidad.

La sentencia de la magistrada se emite una semana después de que los nueve jurados, seis hombres y tres mujeres, dieran respuesta al objeto del veredicto encontrando culpable al acusado, en prisión desde que sucedieron los hechos. Considera el fallo que en el delito de asesinato concurren las circunstancias agravantes de parentesco y de cometer el hecho por razones de género.

Las acusaciones solicitaron inicialmente una pena de 27 años de prisión para el acusado, que negó los hechos.

(Seguirá ampliación)