El secreto de esta receta de Soria que cambia el sabor y conserva los nutrientes

Cocinar a fuego lento y en compañía: la esencia emocional y técnica de los guisos tradicionalesGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El sabor profundo de los guisos tradicionales tiene una explicación precisa que va más allá de la memoria o la costumbre. En Soria, donde la cocina sigue marcada por el ritmo pausado del fuego bajo, la técnica se impone como el verdadero diferencial. La Academia Española de Nutrición y Dietética aporta el respaldo científico a una práctica que lleva generaciones perfeccionándose: cocinar despacio mejora tanto el valor nutricional como el resultado final en el plato.

La relación entre tiempo, temperatura y resultado culinario está claramente definida por la evidencia científica. La Academia Española de Nutrición y Dietética advierte que «algunos alimentos pierden nutrientes cuando se cocinan demasiado o de forma incorrecta», poniendo el foco en la importancia de controlar el calor.

En este contexto, la experta Raquel Frías señala una recomendación directa y aplicable a cualquier cocina: «Siempre que sea posible, cuece a fuego lento y con la tapa cerrada para retener los jugos». Esta afirmación conecta de forma directa con la tradición soriana, donde los guisos se elaboran a temperaturas constantes y sin prisas.

El uso de la tapa y el control del fuego permiten que los alimentos se cocinen en su propio entorno, reduciendo la evaporación y favoreciendo una mayor concentración de sabor.

Por qué la cocción lenta mejora los guisos tradicionales de Soria

El comportamiento de los nutrientes durante la cocción explica gran parte del resultado final. Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, «en los guisos o estofados, parte de los minerales y vitaminas […] pasan al caldo o salsa, que se toma junto con el alimento».

Este matiz resulta esencial. La estructura del guiso permite conservar y aprovechar los nutrientes, integrándolos en el conjunto del plato. La cocción lenta facilita ese proceso, evitando pérdidas innecesarias y logrando una textura más equilibrada.

Además, el control del tiempo evita alteraciones en las propiedades de los alimentos. Según recoge la Academia Española de Nutrición y Dietética, «algunos nutrientes sensibles al calor pueden verse afectados por temperaturas a partir de los 40 ºC», lo que refuerza la importancia de aplicar técnicas que no sometan a los ingredientes a cambios bruscos o excesivos.

El vapor y la cocción pausada concentran sabores y conservan los nutrientes en los guisos tradicionalesGetty Images

El papel de las legumbres en la cocina lenta de Soria

Las legumbres representan uno de los ejemplos más claros del impacto de la cocción lenta. En este sentido, Raquel Frías afirma que «un guiso a fuego bajo y lento garantiza que sus almidones se hagan digeribles y que sus nutrientes se retengan en esa red o que pasen al propio caldo».

Este proceso tiene una doble consecuencia: mejora la digestibilidad y optimiza el aprovechamiento nutricional. La transformación progresiva de los almidones permite que el organismo los asimile con mayor facilidad, mientras que el caldo actúa como vehículo de los nutrientes liberados.

En la tradición culinaria de Soria, este enfoque se mantiene intacto, respetando los tiempos necesarios para que cada ingrediente alcance su punto óptimo.

Cocinar sin prisas: la técnica que define la cocina de Soria

El control del calor se convierte en el eje central de la cocina tradicional. La Academia Española de Nutrición y Dietética subraya que «la clave es utilizar la menor cantidad de agua posible, u optar por otros métodos», priorizando técnicas que respeten la integridad del alimento.

En el caso de los guisos, esto se traduce en una cocción prolongada, con líquido suficiente para integrar los sabores y evitar pérdidas. El uso de recipientes adecuados, como las cazuelas tradicionales, también contribuye a mantener una temperatura estable y homogénea.

La práctica de cocinar a fuego lento permite que los ingredientes evolucionen de forma progresiva, generando una armonía que resulta difícil de replicar con métodos rápidos.

La cocina contemporánea redescubre el valor de las técnicas tradicionales a medida que la evidencia científica confirma su eficacia. La cocción lenta deja de ser una cuestión cultural para consolidarse como una estrategia culinaria fundamentada.