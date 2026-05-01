Más de 400 personas marchan en Soria en la manifestación del 1º de Mayo

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

«Derechos, no trincheras: democracia, salarios y vivienda». Cientos de sorianos, en torno a 400, participaron este viernes festivo en la manifestación de 1º de Mayo, una cita en la que los secretarios generales de CCOO y UGT, María Enciso y Juan Manuel Peña, respectivamente, alertaron también sobre la «regresión democrática», advirtieron del posible pacto entre PP y Vox en la Comunidad y corearon el «No a la guerra».

Ambos mostraron su preocupación por el estado en el que se encuentran algunas empresas sorianas como Losán, Huf u Ondara. De esta última trasladaron su «respeto absoluto» por la convocatoria de huelga al margen de los sindicatos, aunque subrayaron que es una «huelga de los técnicos y en medio de un ERTE en el que no existe producción», minimizando de esta forma su impacto. Respecto al convenio del metal, desvelaron que la situación se puede desbloquear con algún encuentro entre empresarios y sindicatos en los próximos días.

Peña se refirió a las principales reclamaciones como son «derechos, no trincheras, democracia, salarios y vivienda, hay que dar solución a muchos problemas que tiene nuestra tierra, y la vivienda es uno de los más importantes».

Enciso subrayó que se trata de «un día muy importante para la clase trabajadora, un día en el que defendemos todos esos derechos sociales y laborales que han costado mucho y tantas personas que han luchado en los años anteriores para que estemos donde estemos. Ahora una de las cuestiones que tenemos es democracia, defender esos derechos que hemos ganado, tenemos que seguir ganando en derechos».

La sindicalista advirtió de los problemas en vivienda. «con trabajadores que no llegan a final de mes con los salarios que tienen, los servicios públicos, empleo digno, estabilidad y poder negociar condiciones laborales y sociales que nos hagan avanzar».

El secretario de UGT se refirió a la «regresión democrática, porque dentro de poco la ultraderecha volverá a estar en las instituciones y habrá recortes en políticas, y los sindicatos serán un enemigo a batir, cuando somos un apoyo reconocido por la Constitución en su artículo 7, y un elemento imprescindible para lograr una deocracia real, una justicia social efectiva y una ampliación de los derechos laborales. Y más allá de esto, hay que acabar con todos esos horribles conflictos con cientos de miles de vidas».

La secretaria de CCOO reivindicó las mesas de diálogo social. En los cuatro años anteriores que estuvo Vox todas esas mesas se rompieron y son mesas que se hacen acuerdos y se negocia la política social, y eso redunda en beneficios para la ciudadanía. Y esa extrema derecha se carga esas mesas de diálogo social que nos hace abandonar como sociedad»

«Y una llamada a la patronal para que a través de esa negociación colectiva los salarios puedan subir», añadió Peña. «La subida del SMI es muy necesaria pero los empresarios aún tienen margen para aumentar los salarios. Lo que no podemos permitir es que la cesta de la compra y todo suba y los salarios no aumenten en la misma proporción».

El flamante alcalde de Soria, Javier Antón Cacho, asistió a la marcha.MONTESEGUROFOTO

La manifestación partió de la plaza Mayor y finalizó en la plaza de las Concepciones, donde se leyó un manifiesto en una jornada festiva. A la marcha asistieron el flamante alcalde de la capital soriana, Javier Antón Cacho, acompañado por concejales del Ayuntamiento de Soria, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre.

A preguntas de los informadores, los sindicatos señalaron sobre Ondara que «la parte de los técnicos son los que han promovido un poco este tema de la huelga, con una asamblea en la que estuvieron 12 personas de 40 que están ahora mismo en plantilla, y parece que ellos lo decidieron. Máximo respeto, no vamos contra ellos, al contrario, pero en una empresa en la que hay 30 personas en ERTE nunca se puede hacer una huelga, porque no se está en actividad». En cuanto al convenio del metal, «hay pequeños avances por parte de la patronal y parece que se ha hablado de que haya una nueva reunión».

Por su parte, el PSOE de Soria remitió un comunicado sobre el 1º de Mayo en el que «reafirma su compromiso con los derechos laborales y la justicia social, la clase trabajadora y con la defensa de sus derechos, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y los conflictos. Lo decimos con claridad: no a la guerra. Porque la guerra nunca es neutral: acaba con vidas, arrasa a la población civil y golpea siempre con mayor dureza a la clase trabajadora», expresó.