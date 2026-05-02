El peculiar cultivo que se siembra en Soria: por qué aquí y cuáles son sus propiedades

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Hay una leguminosa, parecida a la algarroba, que en Soria se lleva cultivando desde hace muchas décadas, sobre todo para alimentar al ganado, fundamentalmente rumiantes, pero también por su resistencia en tierras de secano. Además, en los últimos años se ha convertido en una interesante alternativa porque no tiene gastos de abonos, en contraposición con los elevados costes que exigen los herbáceos, más aún ahora que están desorbitados y que asfixian a los agricultores. Se trata del yero, una planta de cultivo anual y de la tribu Fabeae. De nombre científico Vicia ervilia (L.) Willd. o Ervum ervilia L, también se le conoce como arveja amarga, almorta o yerva, y es originaria de la región mediterránea de Europa y Asia occidental.

En la última campaña el sector provincial sembró 12.060 hectáreas de esta leguminosa, más del 60% de toda la superficie a nivel regional, 19.108 hectáreas. Así, lidera el cultivo de yeros con gran distancia de Burgos, la segunda provincia por orden de relevancia, con 2.625 hectáreas.

Cabe destacar que desde 2023 ha despuntado la apuesta por esta leguminosa, llegando a triplicarse la superficie cultivada, algo que los agricultores lo relacionan directamente con los mínimos gastos de producción que requiere. Porque no necesita abonos, quizás algo de herbicida de hoja ancha, ni nitratos, y además contribuye a fijar más nitrógeno en la tierra que otros cultivos, de modo que se ha vuelto todavía más atractivo con la nueva Política Agraria Común, ya que prácticamente el profesional se olvida del cultivo desde que se siembran.

Sin olvidar los rendimientos, que no son malos: Entre 1.000 y 1.500 kilos por hectárea. A la hora de sembrar se echa entre 120 y 150 kilos por hectárea. Es una simiente que pesa mucho y es más cara que la del trigo, pero su precio de venta está muy por encima de los cereales, por lo que al agricultor le salen las cuentas con esta leguminosa, siempre que venga un año en condiciones normales.

Fundamentalmente los yeros se utilizan para pienso para animales y forraje, pero también como cultivo de cobertura y para la producción de grano. Al igual que la veza común, los yeros contienen un glucósido cianogénico, que puede eliminarse por cocción, que confiere al grano un sabor amargo y que resulta tóxico para animales monogástricos. Además, los granos de yeros tienen una composición similar a los de la veza común, pero su contenido en proteína es inferior, mientras que el de almidón y su valor energético son superiores. Su concentración en grasa y minerales es baja.