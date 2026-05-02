Cuatro sondeos para diagnosticar los males de un misterioso monumento de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

En el año 2024 se consolidó una alianza entre diferentes administraciones con el objetivo final de poder garantizar la supervivencia de uno de los monumentos más singulares de la provincia de Soria, el monasterio de San Juan de Duero. El equipo está liderado con el Ministerio de Cultura y se trabaja de la mano de la Junta de Castilla y León y en colaboración con administraciones implicadas como el propio Ayuntamiento de Soria, la Diputación y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). En los dos últimos verano ya se han desarrollado labores de investigación siendo de especial relevancia los sondeos practicados entre el verano y el otoño de 2025. Las cuatro prospecciones aportan información muy valiosa sobre el estado del monumento y servirán para planificar futuras actuaciones orientadas a la conservación.

La memoria de esas labores, examinada por la Comisión de Patrimonio esta semana, revela varias cuestiones claves sobre San Juan de Duero. "A la vista de los resultados, la memoria concluye que el Claustro del Monasterio de San Juan de Duero responde a un proyecto arquitectónico complejo, ejecutado de forma planificada y asentado sobre una cimentación continua, y que los principales problemas de conservación están directamente relacionados con su emplazamiento en la llanura de inundación del Duero y alteraciones del régimen hídrico en época contemporánea".

Tal y como está explicado la información más importante procede de los sondeos. Estos son los resultados de las 4 prospecciones, cuya localización puede verse en la foto que ilustra esta información, realizadas en el antiguo cenobio: