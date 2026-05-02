Patrimonio
Cuatro sondeos para diagnosticar los males de un misterioso monumento de Soria
La misión para salvaguardar el monasterio cumple dos etapas en espera de nuevas intervenciones
En el año 2024 se consolidó una alianza entre diferentes administraciones con el objetivo final de poder garantizar la supervivencia de uno de los monumentos más singulares de la provincia de Soria, el monasterio de San Juan de Duero. El equipo está liderado con el Ministerio de Cultura y se trabaja de la mano de la Junta de Castilla y León y en colaboración con administraciones implicadas como el propio Ayuntamiento de Soria, la Diputación y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). En los dos últimos verano ya se han desarrollado labores de investigación siendo de especial relevancia los sondeos practicados entre el verano y el otoño de 2025. Las cuatro prospecciones aportan información muy valiosa sobre el estado del monumento y servirán para planificar futuras actuaciones orientadas a la conservación.
La memoria de esas labores, examinada por la Comisión de Patrimonio esta semana, revela varias cuestiones claves sobre San Juan de Duero. "A la vista de los resultados, la memoria concluye que el Claustro del Monasterio de San Juan de Duero responde a un proyecto arquitectónico complejo, ejecutado de forma planificada y asentado sobre una cimentación continua, y que los principales problemas de conservación están directamente relacionados con su emplazamiento en la llanura de inundación del Duero y alteraciones del régimen hídrico en época contemporánea".
Tal y como está explicado la información más importante procede de los sondeos. Estos son los resultados de las 4 prospecciones, cuya localización puede verse en la foto que ilustra esta información, realizadas en el antiguo cenobio:
- El sondeo 100 permitió identificar una anomalía geofísica inicialmente interpretada como un pozo, que resultó corresponder a un hoyo de saqueo asociado al expolio de una tumba central del claustro. En este sector se documentaron varios enterramientos, destacando una tumba de lajas de arenisca con cabecera antropomorfa monolítica, alterada en época contemporánea. El expolio pudo fecharse indirectamente a comienzos del siglo XIX gracias a monedas de José Bonaparte y Carlos III documentadas en los rellenos, planteándose la posible existencia de una señalización monumental hoy desaparecida.
- El sondeo 200, planteado con el objetivo de localizar un posible pavimento, descartó dicha hipótesis y documentó en su lugar niveles alterados por zanjas de diversa cronología, incluida una intervención moderna asociada a la instalación del sistema de iluminación en 2003. Se identificaron restos muy parciales de una tumba de lajas y distintos cortes y rellenos que explican la anomalía detectada en la prospección geofísica.
- El sondeo 300 aportó información de especial relevancia. En él se documentó un pozo circular de aproximadamente un metro de diámetro, construido con materiales reutilizados y dotado de aliviaderos, colmatado por niveles fechados en torno al siglo XVIII, interpretado como una estructura de época moderna relacionada con el uso del claustro como huerta tras el abandono del monasterio. Asimismo, se documentó de forma exhaustiva la cimentación de la arquería occidental, evidenciando su relación directa con el nivel freático. Bajo y junto a la cimentación se identificaron varios niveles de enterramientos, algunos seccionados por la propia zanja de cimentación, lo que confirma el uso funerario del espacio con anterioridad a la construcción del claustro. Se excavaron tumbas de lajas con cabeceras antropomorfas, algunas reutilizadas, revelando una secuencia funeraria prolongada y compleja.
- El sondeo 400 se centró en la arquería meridional, cuya cimentación presenta una morfología diferente, con caída vertical sin escalonamientos y evidencias de al menos dos momentos constructivos. Al igual que en otros sectores, se documentaron enterramientos delimitados por piedras, reutilizando en algunos casos la propia cimentación como límite sepulcral, sobre los que se depositaron niveles de escombro y las capas superficiales actuales.