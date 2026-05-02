Soria se vuelca con Aspace: el éxito de las migas solidarias frente a la lluvia

A pesar de la
lluvia que ha protagonizado este sábado en la plaza de Mariano Granados, la respuesta ciudadana ha sido rotunda. Aspace Soria ha logrado vender las 500 raciones de sus migas solidarias, alcanzando el objetivo de recaudación y visibilidad marcado para esta edición.
El evento, que comenzó a las 13:00 horas, ha contado con una afluencia constante de personas que, por un precio de seis euros, han querido contribuir al sostenimiento de la entidad. Este apoyo resulta vital en un momento de gran crecimiento para la asociación, que ya atiende a 120 usuarios y gestiona un presupuesto que supera los 400.000 euros para cubrir los gastos de su nuevo centro.
La jornada ha concluido con el éxito logístico de los voluntarios y el respaldo del Ayuntamiento, demostrando que, incluso con mal tiempo, Soria no falla a su compromiso con la inclusión y las entidades del tercer sector.
Han logrado vender las 500 raciones de sus migas solidarias, alcanzando el objetivo de recaudación. MonteseguroFoto
Migas solidarias de Aspace Soria
