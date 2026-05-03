La ‘factura’ política de Soria supera los 640.000 euros en 2025

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria abonó el año pasado percepciones a los 21 concejales que conforman la corporación municipal por valor de algo más de 540.000 euros, una cifra que crece en unos 60.000 euros sobre el ejercicio anterior. El grueso de esa factura política corresponde a los 10 concejales que tienen algún tipo de liberación por su labor municipal que rozan los 480.000 euros.

El PSOE tiene 12 concejales en el Ayuntamiento de Soria de los que seis cuentan con algún tipo de liberación. En total, el grupo de concejales socialistas percibió el año pasado 439.057. El alcalde, Carlos Martínez Mínguez, fue el concejal que más cobró con un sueldo de 66.919 euros anuales –descontando coutas, retenciones e IRPF–. En la bancada socialista hay otros 4 concejales con el 100% de la liberación: Ana Alegre, Javier Muñoz, Gloria Gonzalo y Eder García. Cada uno de ellos tiene asignados 54.589 euros anuales. Además, Yolanda Santos tienen una liberación del 75% por la que percibió 40.942 euros. El coste de las liberaciones socialistas bajará el próximo año tras la renuncia del alcalde, Carlos Martínez, y el hecho de que el nuevo regidor, Javier Antón, no percibirá salario del Ayuntamiento al mantener su condición de senador.

El resto de concejales socialistas cobro algo más de 110.000 euros. Manu Salvador fue el concejal sin liberación que más dinero percibió por su labor en el Ayuntamiento con 23.380 euros y Lourdes Andrés y Teresa Valdenebro, por poco, también superaron los 20.000 euros.

El grupo municipal del PP está compuesto por siete concejales de los que tres cuentan con algún tipo de liberación. En conjunto, los ediles populares cobraron unos 140.000 euros. La portavoz, Belén Izquierdo, que cuenta con un 75% de liberación, percibió por su labor municipal 40.942 euros anuales. El concejal Javier Muñoz Remacha contó con un 100% por los que percibió 47.677 euros. La cantidad es algo inferior a la del resto de concejales con el 100% porque solo se aplica ese porcentaje desde el 13 de junio, que fue cuando también se aprobó el 25% de liberación –que había quedado libre tras la salida de María Madurga– a Álvaro del Río. Este concejal percibió el año pasado 9.544 euros por esos seis meses. De los concejales del PP sin liberación el salario más alto correspondió a Damián Ferrero con 12.320 euros.

Por último, Vox tiene dos concejales. Su portavoz, Fernando Castillo, tiene una liberación del 100% por la que percibe 54.589 euros y Sara López percibió 11.060 euros por su labor en el Ayuntamiento durante el pasado año.