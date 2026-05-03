Alerta de la CHE a Soria: posibles "crecidas súbitas" en barrancos y cauces menores en buena parte de la Cuenca del Ebro

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de "crecidas súbitas importantes" en barrancos y cauces menores dentro de buena parte de la Cuenca del Ebro. Este aviso afecta a la provincia de Soria en todo el este, con incidencia en la zona del Moncayo, Serón, Monteagudo y Arcos de Jalón, entre otros municipios. Las comunidades autónomas afectadas serían Castilla y León (Burgos y Soria), País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla - La Mancha (Guadalajara).

La entidad realiza este aviso después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado para la tarde de este domingo avisos amarillos y naranjas por lluvias intensas ante la previsión de precipitaciones acumuladas de 15 a 30 litros por metro cuadrado en una hora, informa Europa Press.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com). En todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.