Heraldo-Diario de Soria

Alerta de la CHE a Soria: posibles "crecidas súbitas" en barrancos y cauces menores en buena parte de la Cuenca del Ebro

El aviso prevé precipitaciones acumuladas de 15 a 30 litros por metro cuadrado en una hora en toda la cuenca

Mapa de la CHE con la zona de Soria afectada.

Mapa de la CHE con la zona de Soria afectada.HDS

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La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de "crecidas súbitas importantes" en barrancos y cauces menores dentro de buena parte de la Cuenca del Ebro. Este aviso afecta a la provincia de Soria en todo el este, con incidencia en la zona del Moncayo, Serón, Monteagudo y Arcos de Jalón, entre otros municipios. Las comunidades autónomas afectadas serían Castilla y León (Burgos y Soria), País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla - La Mancha (Guadalajara).

La entidad realiza este aviso después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado para la tarde de este domingo avisos amarillos y naranjas por lluvias intensas ante la previsión de precipitaciones acumuladas de 15 a 30 litros por metro cuadrado en una hora, informa Europa Press.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com). En todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

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