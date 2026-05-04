El número de turistas en Soria aumenta en un 7% durante el primer trimestre

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El número de turistas que se acercaron hasta la provincia creció considerablemente en los primeros compases del año, en relación al mismo periodo del pasado ejercicio. En un 7% puede cifrarse porcentualmente este incremento, que deja una importante cifra de visitantes. Más de 75.000 viajeros se desplazaron hasta Soria en el primer trimestre del año. En concreto, fueron 75.478, según una estadística regional que cifra también el aumento de pernoctaciones. En comparación con 2025, se contabilizan 4.978 visitantes más.

Los buenos resultados de los tres primeros meses del año siguen la estela de un pasado ejercicio que no sólo fue bueno, sino el mejor desde que existen registros. El año 2025 dejó un récord de viajeros a la provincia de Soria, donde la mayoría de los indicadores de referencia mejoraron sus datos en relación a 2024. Un año en el que se superaron los niveles previos a la pandemia, cuando el turismo conoció la que hasta la fecha era la cifra más destacada.

Ciñéndose al primer trimestre de 2026, los más de 75.000 viajeros representaron 128.280 pernoctaciones, que desde la perspectiva porcentual se tradujeron en una elevación del 6,5%. Hasta 7.848 estancias más, según la contabilidad regional, que identifica una disminución en la estancia media. Esta no llega a las dos jornadas, se queda en 1,68, lo que significa un 1,17% menos que hace un año. Tampoco la ocupación resulta con un balance positivo, ya que se detecta una caída del 10,42%, hasta colocarse en el 31,%.

La provincia mantiene en la actualidad 936 alojamientos, uno más que doce meses antes. Estas unidades movilizan 18.219 plazas (13 más que hace un año). En cuanto a restaurantes, la capacidad de Soria está compuesta por 350, con ocho menos. Las plazas aparejadas son 30.660 (589 menos).