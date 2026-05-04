Los ingresos tributarios de la Junta en Soria crecen un 2,8% y ya rozan los 31 millones

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través de la consejería de Economía y Hacienda hizo pública esta semana la memoria tributaria correspondiente al ejercicio 2025. El volumen de ingresos del Gobierno autonómico procedente de Soria roza los 31 millones de euros tras incrementar un alza del 2,84% durante el pasado año, según los datos oficiales. En total, la recaudación de los impuestos propios de la Junta supuso al Ejecutivo algo más de 900 millones de euros con un crecimiento del 8,81% en el conjunto del territorio de Castilla y León.

Los ingresos de la Junta de Castilla y León proceden de cuatro impuestos cuya gestión tiene cedida. Se trata de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y el impuesto del juego. La lista se completa con el pago de las tasas. En el caso de la provincia de Soria, tal y como ya está avanzado, el total de la recaudación en el año 2025 ascendió a 30.954.580 euros lo que supone un crecimiento del 2,84% sobre el año anterior. En números absolutos el alza es de algo más de 800.000 euros.

Con respecto al primero de los impuestos, Sucesiones y Donaciones, destacar que en Soria se presentaron un total de 2.619 autoliquidaciones el pasado ejercicio fiscal. En total, la recaudación en Soria de este tributo supuso a la Junta unos ingresos de 9,98 millones de euros por los 8,8 del año precedente, lo que equivale a una subida del 13,20%. En este apartado Soria protagoniza el mayor incremento porcentual de toda la Comunidad Autónoma.

A través de los beneficios fiscales que tiene activos la Junta en Soria, solo en el año 2025, se produjo un ahorro fiscal de poco más de cuatro millones de euros, con un ahorro medio de casi 4.000 euros. Estos beneficios corresponden a 1.008 autoliquidaciones por importe de 34,5 millones de euros. Si extendemos este análisis al momento inicial de su aprobación, es decir, en mayo de 2021, en estos últimos cuatro años y medio los sorianos se han ahorrado 19,7 millones con un ahorro medio de 4.653 euros, según la memoria tributaria.

El segundo de los tributos propios de la Junta es el denominado Impuesto sobre el Patrimonio. Desde la provincia de Soria se presentaron 340 autoliquidaciones que se traducen en ingresos para las arcas autonómicas por valor de 1,7 millones de euros. Sumando las actas que se realizaron desde la oficina tributaria la recaudación total por este impuesto en Soria durante el año 2025 fue de 1,94 millones de euros con un aumento del 18,04% sobre 2024 cuando alcanzaron los 1,64 millones de euros.

El grueso de la recaudación tributaria de la Junta llega a través del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En Soria se registraron más de 14.700 autoliquidaciones de este tributo y el volumen total de recaudación fue de 16,48 millones de euros. En este caso, en Soria se apuntó una caída del 3,65% en la recaudación de este impuesto frente al crecimiento del 20,52% del conjunto de la comunidad. Todas las provincias presentan saldo positivo salvo Soria.

En conjunto, la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica expone que la recaudación por transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la más relacionado con la actividad económica y que representa más del 50 por ciento de la recaudación total, refleja que su evolución en Castilla y León supera la media nacional de las comunidades de régimen común, en cerca de seis puntos porcentuales en la modalidad de transmisiones onerosas y en cuatro en el conjunto del impuesto, según recoge Ical.

«Estos datos ponen de manifiesto que, entre otras circunstancias, la política fiscal desarrollada en Castilla y León contribuye a dinamizar la actividad económica y al consiguiente incremento de las bases imponibles de los impuestos», concluyen en el informe sobre la recaudación de tributos. En este sentido, las mismas fuentes inciden que la Junta de Castilla y León «está aplicando una política fiscal caracterizada por bajos de impuestos a las familias, jóvenes, autónomos y empresas, que favorece la actividad económica y la creación de empleo y con mayores beneficios fiscales para el medio rural».

El capítulo de impuestos que gestiona el Ejecutivo autonómico se completa con los ingresos derivados del tributo al juego. En el caso de Soria la recaudación el año pasado por este concepto fue de 1,5 millones de euros, con una rebaja del 3,6% sobre el año anterior, según los datos oficiales difundidos por la Junta de Castilla y León la semana pasada. Por último destacar que en relación con las tasas de prestación de diversos servicios el Gobierno autonómico obtuvo desde Soria ingresos por valor de 913.789,42 euros con un aumento del 8,23% sobre el ejercicio anterior.