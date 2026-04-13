El descenso de los ingresos por el IVA en Soria por primera vez desde 2019 desvela la caída de consumo

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Los ingresos tributarios en Soria aumentaron un 5,2% durante 2025, con 269,225 millones de euros que pagaron los sorianos a las arcas de Hacienda, un crecimiento más contenido que en años anteriores condicionado por el descenso del IVA, que por primera vez cae después de seis años consecutivos en escalada. No obstante, la recaudación de los impuestos estatales vuelve a marcar un récord en la provincia, y ya supone el doble de los ingresos de diez años atrás, cuando se obtuvieron casi 135 millones de euros.

El mayor crecimiento se registró en el IRPF, con 128,427 millones de euros y una variación interanual de un 12% con respecto a 2024. Datos que contrastan con el descenso de los ingresos por el IVA, 96,487 millones, un 2,9% menos frente al año anterior, y el de Sociedades, que cae un 0,5%, con 40,024 millones. Aún así, sigue por encima de los datos de 2008, con 35,51 millones, año en el que empezó a caer en picado hasta 2014, cuando marcó mínimos históricos, con 15,76 millones.

La merma en los ingresos por el IVA confirma una contención en el consumo con respecto a los años anteriores, cuando las arcas estatales registraron un importante incremento en la recaudación de este impuesto, pasando de los 70,97 millones en 2021 a los 99,41 en 2024, con una diferencia de un 40%.

En lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) de enero a diciembre de 2025 resultó un acumulado de 128,4 millones, un 12% más que el año anterior, con ingresos brutos de 165,85 millones (un 13% más) y 37,42 millones en devoluciones (un 16,4% más).

En cuanto a la recaudación del impuesto de la renta de los no residentes, IRNR, en la provincia se obtuvieron 553.000 euros frente a los 511.000 euros de 2024, lo que supuso un aumento del 8,2%. De este modo, en el primer capítulo, el que engloba IRPF, impuesto de sociedades y el IRNR, fueron ingresados en la Agencia Tributaria 173,08 millones, un 10% más que en el año precedente, 157,17 millones de euros.

En el capítulo dos que contempla la Agencia, es decir, tanto el IVA como los impuestos especiales y tráfico exterior, la cifra se elevó a 94,59 millones de euros, frente a los 97,23 millones, es decir, una merma del 2,7% debido principalmente al descenso de los ingresos por IVA. De impuestos especiales la recaudación fue negativa, -1,9 millones (el año anterior el acumulado fue también en negativo con 2,25 millones), y en tráfico exterior la recaudación fue de 1.000 euros.

El capítulo tres, el correspondiente a tasas y otros ingresos, supuso en la provincia una recaudación de 1,55 millones de euros, un 7,2% más, dado que el año anterior se ingresaron 1,44 millones de euros.

Para Mercedes Ciria Berzosa, presidenta de la Asociación Intersectorial de Autónomos de la provincia (CEAT Soria), 2025 ha experimentado un crecimiento de la economía en ciertos sectores, pero que sin embargo, «no ha sido el año idílico que cabría esperar», lo que vaticina «se va a repercutir en el Impuesto de Sociedades, cuya tributación veremos dentro de unos meses, de modo que los datos hay que tomarlos con cautela porque todavía no reflejan la situación del grueso de las empresas pequeñas y medianas, que al final son el las que componen el tejido industrial de la provincia».

Ciria constata también que 2025 ha sido un año más moderado en cuanto a la inflación y en cuanto a los precios, que ha cambiado en los primeros meses de 2026 con la situación crítica y dramática que supone para todos la guerra de Irán y que llevará a un aumento de la recaudación por IVA desde las materias primas hasta el producto final, ya que «afecta a todos los negocios y a todas las actividades económicas, más aún en nuestra provincia en la que la movilidad es siempre por carretera porque apenas tenemos infraestructuras, de modo que acusamos más esos sobrecostes de combustible que suponen para las compañías de la provincia».

En cuanto al «repunte» de la recaudación del IRPF en 2025, la presidenta de los autónomos de Soria señala que se debe a los pagos a cuenta restados a los trabajadores y efectuados por las empresas, al aumentar salarios y contrataciones, unos datos de los que «podemos intuir cierto crecimiento económico a nivel provincial». También recuerda la subida del Salario Mínimo Interprofesional que ha tenido que aplicarse en los convenios que se negociaron el año pasado.

Cont todo, Ciria sostiene que el cierto repunte económico, "no exagerado", de 2025 va a cambiar este 2026 por la situación geopolítica estratégica y que va a provocar un aumento de la recaudación tributaria a la que se enfrentarán todos los sectores, algo que a su juicio «puede condicionar la continuidad de ciertas empresas y que sería muy peligroso para la provincia». A este respecto, recuerda que desde la Asociación siempre hacen «hincapié en el descenso continuado y constante de autónomos», por lo que vuelve a poner de manifiesto que «una fiscalidad diferenciada sería un aliciente para montar negocios en Soria y para que los empresarios que deciden nuevas ubicaciones tengan ese apoyo extraordinario».