Soria se prepara para uno de sus eventos culturales más importantes con autores de primer nivel

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Soria va a convertirse en el epicentro de la cultura nacional con la celebración de una de sus citas literarias más consolidadas, dentro y fuera de la comunidad: las Jornadas de Novela Histórica. Se celebrará, entre el 7 y el 9 de mayo, su décima edición y reunirá a los autores más destacados del género en el Palacio de la Audiencia.

Impulsadas por el Ayuntamiento de Soria, las jornadas de Novela Histórica se han consolidado como una referencia nacional dentro de la novela histórica, atrayendo tanto a lectores como a especialistas del sector. Unas jornadas que combinan divulgación histórica, literatura y actividades abiertas al público.

Un cartel con nombres destacados del panorama literario

Uno de los principales atractivos de esta edición es el nivel de los autores invitados. Entre ellos destacan nombres muy conocidos por el gran público, como Juan Gómez-Jurado o Javier Sierra, dos referentes cuyas obras han trascendido el género histórico y cuentan con una amplia base de lectores.

Por ejemplo, Gómez-Jurado ha logrado vender más de 12 millones de ejemplares de su obra en todo el mundo; por su parte, Javier Sierra ha vendido varios millones de ejemplares en todo el mundo, generalmente estimados entre 3 y 5 millones de libros.

Junto a ellos, también participarán otros escritores relevantes como Olalla García o Florencio Monje Gil, así como figuras vinculadas a otros encuentros literarios de prestigio, como Susana Rodríguez Lezaun. Este cartel confirma la apuesta de la organización por combinar autores consagrados con voces diversas del género.

La coordinación de las jornadas correrá a cargo del historiador y novelista José Luis Corral, una figura clave en la consolidación de estas jornadas, que desde sus primeras ediciones ha contribuido a darles rigor académico y atractivo divulgativo.

Una temática original que conecta historia y narrativa

Como ya saben los asiduos al evento, cada edición de las jornadas gira en torno a un eje temático, y este año no es la excepción. Bajo el lema “Objetos, amuletos y manuscritos”, el programa propone una reflexión sobre el papel de los elementos materiales en la historia y su influencia en los acontecimientos del pasado.

Gracias a este, el visitante podrá abordar episodios históricos desde una perspectiva diferente, más tangible y cercana al lector, explorando cómo objetos aparentemente inertes han podido cambiar el rumbo de los acontecimientos. Se trata de una propuesta que combina el rigor histórico con el atractivo narrativo, uno de los sellos distintivos del evento.

Mucho más que conferencias: actividades para todos

Por supuesto, las Jornadas de Novela Histórica van más allá de las tradicionales charlas. El programa incluye talleres, encuentros con estudiantes y actividades especiales que buscan acercar la historia a todos los públicos. Entre ellas destaca “La Noche en la Edad Media”, una experiencia inmersiva que aprovecha el entorno histórico de la ciudad para ofrecer una vivencia diferente.

También se han previsto colaboraciones con centros educativos como el IES Antonio Machado, reforzando el carácter pedagógico del evento y su vocación divulgativa. El viernes 8 a las 12:30 tendrá lugar el taller didáctico ‘Historia y Ciencia. ‘La bala que mató a Kennedy’, un acercamiento al análisis histórico y científico de uno de los magnicidios más relevantes del siglo XX; por otro lado, a las 13:25, tendrá lugar el taller de novela negra impartido por Susana Rodríguez Lezaun, con una sesión práctica sobre elementos esenciales del subgénero.

Un referente cultural que impulsa la ciudad

Con el paso de los años, estas jornadas han ido creciendo tanto en calidad como en asistencia, hasta convertirse en uno de los eventos culturales más relevantes de Soria. Su éxito radica en la combinación de literatura, historia y participación ciudadana, así como en la capacidad de atraer a autores de primer nivel.

Este tipo de iniciativas enriquecen la oferta cultural de la provincia, proyectando la imagen de Soria como un destino ligado a la cultura y al conocimiento. En un contexto en el que la novela histórica vive un auge notable en España, la ciudad ha sabido posicionarse como un punto de encuentro imprescindible para los amantes del género.