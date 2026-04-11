¿Sabes cuáles son los diez libros más prestados por la Biblioteca de Soria?

Algunos de los libros y juegos más solicitados por los usuarios de la Biblioteca de Soria.Montesegurofoto

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Biblioteca Pública de Soria ha cerrado 2025 con un destacado balance registrando 143.266 préstamos, 2.074 más que en 2024. De ellos 113.691 corresponden a libros (4.606 más que el ejercicio anterior), según los datos facilitados por el centro que cuenta con 38.949 usuarios de los que 1.682 son nuevas altas. De ellos, 1.064 son altas nuevas de adultos e instituciones mientras que 518 son de usuarios infantiles.

Pero, ¿cuáles son los libros más solicitados por los sorianos? Los títulos más prestados en la biblioteca, de la sección de lectores adultos, reflejan el gusto actual por la novela negra, histórica y de suspense, con un dominio claro de autores españoles contemporáneos. Los diez libros más prestados son:

Las hijas de la criada, de Sonsoles Ónega Salcedo.

Victoria, de Paloma Sánchez-Garnica.

La grieta del silencio, de Javier del Castillo.

El clan, de Carmen Mola.

Las que no duermen NASH, de Dolores Redondo.

El hijo olvidado, de Mikel Santiago.

La paciente silenciosa, de Alex Michaelides.

Un animal salvaje, de Joël Dicker.

La península de las casas vacías, de David Uclés.

La isla de la mujer dormida, de Arturo Pérez-Reverte.

Respecto a la sección infantil, los pequeños y jóvenes lectores, como en años anteriores, tienen predilección por las historias de Greg, que continúan liderando la lista de más prestados en la Sala Infantil. Los cinco libros más prestados son:

En su salsa (El diario de Greg; 20), de Jeff Kinney (1971).

El pollo y el día de lluvia, de Nick Denchfield.

Policán, de Dav Pilkey.

Ñac, ñac quiere merendar, de Emma Yarlett.

Aprende a leer en la escuela de monstruos, de Sally Rippin.

Además, desde la biblioteca también destacan la gran demanda de los mangas entre el público infantil/juvenil. Los cinco más prestados son:

Dr. Stone, de Riichiro Inagaki.

Hanako Kun: el fantasma del lavabo, de AidaIro.

Spy x Family, de Tatsuya Endo (1980-).

Wind Breaker, de Satoru Nii.

5. Solo Leveling, de Dubu.

En cuanto al servicio de préstamo de juegos de mesa continúa siendo uno de los más demandados de la biblioteca.

Entre los más prestados se encuentran los siguientes juegos: 'Funny forest', 'La escalera encantada', 'El monstruo de colores', 'Rush hour', 'Código secreto' y el juego de cartas 'Taco, gato, pizza'.

Las normas de préstamo permiten el préstamo de 1 juego durante 15 días renovables 15 días más. Para poder hacer uso del servicio es necesario disponer de la tarjeta de lector adulto.