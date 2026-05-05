La promotora del Cerro de los Moros de Soria estima que el impacto paisajístico «tiende a nulo»

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La reciente sentencia sobre el Cerro de los Moros viene a poner sobre la mesa la polémica del sector que llevaba inactiva desde al menos hace tres años. Una decisión judicial que, salvo recurso paralizador por parte del Ayuntamiento, supone que el expediente vuelve ‘a la casilla de salida’, a la aprobación provisional con todo lo que ha llevado de discusión sobre sus posibles afecciones al paisaje y la posibilidad de concentrar toda la edificación en la zona de vaguada de Los Pajaritos. La elección de Pilares del Arlanzón, pasa por la denominada ‘alternativa 2’, que consiste precisamente en el retranqueo de las construcciones, de manera que el Cerro y la falda del Castillo quedan como espacios libres. Pero esta solución sigue planteando su posible choque paisajístico. Para la empresa, con su elección (las otras alternativas consisten en la ocupación de la cumbre del Cerro o su ladera) la afección «tiende a nulo». Es lo que considera la documentación aportada en su día al Consistorio para la modificación del PGOU, basada en un estudio paisajístico.

El pie de esta consideración se justifica en la recreación de cómo quedarían las perspectivas en varios puntos, teniendo en cuenta los nuevos bloques de edificios. No hay ninguna traza de que estos vayan a interferir en dos puntos concretos: en la orientación Norte desde la ermita de San Saturio y desde la margen derecha, mirando directamente al Cerro. Desde otros ámbitos sí se aprecian las construcciones. Sin embargo, el estudio paisajístico alega que el paisaje ya cuenta con elementos antrópicos con independencia del sector del Cerro de los Moros. Es decir, que ya se ven las construcciones de Soria desde los otros puntos de referencia. Por eso, al añadirse las edificaciones del Cerro su efecto se difumina al superponerse a otras vistas urbanas.

Fig, 3. Las edificaciones del sector vistas desde el interior de la ermita hacia el Sur.HDS

Es lo que sucede, por ejemplo, desde el interior de la ermita con mirada hacia el Sur del sector (figura 3). «A pesar de que parte de las edificaciones puedan ser vistas, ya existe en la actualidad un elemento visual fragmentador correspondiente a las edificaciones situadas cercanas al ámbito del Cerro de los Moros. Por lo que el efecto negativo se ve difuminado, ya que no se trataría de la inclusión de nuevos elementos disruptores diferentes a los ya existentes», señala el estudio.

Figura 1. Las construcciones del Cerro (en blanco) no sobrepasan la línea de las existentes ya en Soria.HDS

Desde la orilla del Duero, en la margen izquierda, sucede otro tanto (figura 1), incluso con un efecto menor. Y es que «las edificaciones que se proponen en este proyecto quedarían a una altura inferior a la visual de las existentes que hacen del único fondo de escena perceptible a una distancia donde no se pueden percibir las superposiciones de los distintos planos edificados, por lo que no rompe la línea de paisaje existente». El estudio incide en que «además cualquier intervención vegetal de muy pequeña envergadura en el entorno y en la dirección de la visual taparía completamente la visión de la posible edificación».

Fig 2. Los bloques son más visibles desde el mirador del Castillo, aunque se colocan tras el Cerro.HDS

Por último, el análisis del paisaje tiene en cuenta la visual desde el mirador en voladizo en el extremo de las Siete Curvas (figura 2). «Desde el mirador se contemplan elementos naturales y la ermita de San Saturio pero también elementos propios de la intervención humana, como la valla del propio mirador, las naves de la Cañada Real y la ciudad de Soria en la parte derecha. Aunque no son de gran envergadura, sí cuentan ya con un grado de impacto sobre el paisaje del ámbito», pone en antecedentes el documento. Sobre el resultado final expresa cómo «con la intervención derivada de la puesta en marcha del plan sobre el ámbito, al situarse esta delante de edificaciones ya existentes el valor bruto de calidad sería un poco menor, sin suponer un detrimento que no pudiera ser mantenido con condiciones de mejora del espacio público y arbolado del entorno, intervenciones en el paisaje que se destina a la construcción del Cinturón Verde de Soria, a modo de estrategias de intervención y en su caso, mejora».

La ‘alternativa 2’, la elección de Pilares del Arlanzón, no sólo difiere notablemente de la ordenación no vinculante del PGOU (ocupación del cerro), sino que también descarta otro elemento polémico en su día: el vial que a través de las laderas del Castillo iba a morir a las Siete Curvas. Este sistema general queda eliminado.

La reciente sentencia sobre el Cerro supone anular la resolución de Alcaldía de 2023 por la que se paralizaba la tramitación del cambio del PGOU hasta que constara un informe de Patrimonio, que llegó un año más tarde. En todo caso, no otorga la petición que parecía principal para Pilares del Arlanzón: que el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declarara hecha la aprobación provisional de la modificación de un sector que admite hasta 1.200 viviendas.

El Ayuntamiento no ha tomado una decisión sobre si recurrirá o no el pronunciamiento judicial, un recurso que en su caso derivaría en una nueva parálisis para el Cerro. Hace unos días el concejal de Urbanismo, Luis Rey, mostró su preferencia por no recurrir y dar ya salida al expediente.