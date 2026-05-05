Cae el paro en Soria después de tres meses consecutivos en ascenso y registra 2.737 desempleados

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria rompe en abril con el aumento del paro después de tres meses consecutivos y registra 2.737 desempleados, 23 menos que el mes pasado, si bien son 79 más que en abril del año pasado, y se convierte en la única provincia de Castilla y León en la que crece el número de parados en su comparativa interanual, según se refleja en los datos publicados este martes por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).

Así, el descenso del paro provincial en abril es de un 0,85%, más de punto y medio por debajo de la media nacional que experimenta una caída mensual del 2,5%, con 62.668 parados menos, para un total de 2.357.044 personas en desempleo. Pero también es más de dos puntos por debajo la media regional que baja un 3,1%, con 3.281 parados menos, por lo que la cifra total se sitúa por debajo de los 100.000, con 99.764 castellanos y leoneses en desempleo. Y la tasa en abril en Soria se queda en el 6,3%.

También la contratación disminuye con 1.756 firmas en abril, 123 menos con respecto a marzo, pero 58 más que en el mismo mes del año pasado, de modo que la tasa relativa interanual sube un 3,42%. En abril caen los indefinidos, 723, 111 menos que en marzo (un 13,38%), y 9 menos que hace un año, lo que supone un descenso del 1,23%, pero siguen siendo los indefinidos el 43% del total, con un acumulado de 2.939 indefinidos de los 6.837 contratos firmados en lo que va de año.

De este modo, la afiliación a la Seguridad Social en Soria se queda en abril en 41.891 personas, 215 afiliados más y una variación positiva del 0,5% con respecto a marzo, tal y como reflejan las estadísticas del Sepe.

Así, se registraron 1.908 beneficiarios de prestaciones (dato referente a marzo), más del 75%, 1.484 personas, cobraron la pensión contributiva y 424 percibieron el subsidio.

Por sexos, el paro femenino en Soria sigue siendo mayoritario, con 2.735 mujeres demandando empleo por 1.858 hombres. Y por sectores, el grueso de desempleados se concentra en el de los servicios, con 1.786 personas sin trabajo. Le sigue la industria, que registra 417 parados. En la construcción se cuantifican 299 sin empleo, y en agricultura, 107. Lo cierto es que el paro desciende en agricultura, construcción y servicios, mientras que en industria aumenta en 40 desempleados y en el colectivo sin empleo anterior, con 5 nuevos parados.

En cuanto a la cifra de parados extranjeros en Soria, el mes pasado se registraron 645, es decir, el 23,56% del total de desempleados en la provincia, y de ellos casi la mitad, 314, se encuentran en el sector servicios, otros 48 en agricultura, 57 en industria, 32 en la construcción, y 194 no tenían empleo antes.