Soria ya tiene su primer MIR y en la especialidad más difícil de cubrir

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El pasado lunes se abrió el periodo de selección para la adjudicación de la plazas de Médico Interno Residente (MIR) para continuar con su formación. Soria aspira a cubrir una veintena de vacantes y esta mañana ya ha cubierto su primera plaza. En torno a las 11.09 horas se producía la selección que además cubre una de las plazas de más difícil cobertura como es la de Médico de Familia.

Al contrario de otras ocasiones, en este proceso de selección Soria no ha tenido que esperar mucho para su primer MIR. La selección de una plaza de Soria ha llegado en el segundo día de la convocatoria y, concretamente, ha sido el aspirante 919, según la información del Ministerio de Sanidad. Tal y como está explicado, el MIR ha escogido la especialidad de Medicina Familia y Comunitaria. De momento, es el único MIR de Castilla y León que ha elegido esa especialidad tras medio centenar de selecciones.

En la sanidad soriana aún quedan una veintena de plazas disponibles para los próximos turnos. La mayor demanda se concentra en Medicina de Familia con 14 vacantes disponibles y hay 2 en Medicina Interna. Además se oferta una plaza en otros servicios como Medicina Intensiva, Radiodiagnóstico, Urología y Psiquiatría, según la información del Ministerio.