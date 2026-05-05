Santamaría opta a la reelección en la Cámara para un cuarto mandato

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, se presentará a las elecciones de la entidad cameral por cuarta vez consecutiva «si así lo quiere el pleno», según adelantó este martes tras realizar el balance de los cuatro últimos años al frente de la Cámara.

No obstante, señaló que todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León la convocatoria del proceso electoral, dado que todas las cámaras de la Comunidad se renuevan al mismo tiempo, pero se espera de manera inminente de acuerdo a los plazos que se llevaron a cabo cuatro años atrás, con un pleno constituido en julio. Así Tamesa, con Alberto Santamaría como representante, repetirá como empresa candidata para uno de los 15 vocales que representarán a los distintos sectores industriales, y en función de cómo se conforme el pleno, con 18 integrantes (tres son elegidos por la propia Cámara), se decidirá.

De esta última legislatura se queda con la transformación de la propia Cámara, con una actividad que ha adquirido «una velocidad de crucero interesante y que ha sido la que ha hecho conseguir el resto de objetivos cumplidos». La «espinita», sin embargo, son las infraestructuras pendientes y la lentitud de las administraciones a la hora de realizar los proyectos.

Santamaría cree que la energía debe ser un motor provincial para los próximos años y destaca cuatro pilares de la última legislatura, que no son otros que la colaboración institucional, el trabajo en todo el territorio provincial, la apuesta por las empresas y la visión positiva del futuro. A su juicio, la provincia no puede convertirse en un territorio «colonizado» por grandes proyectos solares y eólicos sin retorno local, y defendió que las nuevas infraestructuras energéticas y redes de evacuación deben dejar «un poso fehaciente y claro» en el medio rural. Y pidió ventajas para el territorio y para las compañías que se instalen en la provincia, como rebajas en los costes vinculados al transporte energético.

Así, la Cámara de Comercio de Soria cierra la legislatura 2022-2026 con un balance marcado por la ejecución efectiva del Plan de Acción Cameral y el cumplimiento de los grandes objetivos planteados al inicio del mandato de Alberto Santamaría: fomentar el emprendimiento, impulsar la digitalización, mejorar la empleabilidad, atraer emprendedores, empresas y trabajadores y ejercer una defensa activa del tejido empresarial soriano.

Durante estos casi cuatro años, la institución ha desplegado una estrategia integral que ha combinado prestación de servicios, acción institucional y desarrollo de programas, consolidándose como un agente clave en la transformación económica de la provincia.

Durante estos casi cuatro años, la institución ha desarrollado una intensa actividad que se traduce en 8.170 actuaciones de apoyo empresarial, 5.000 personas formadas, más de 21.000 consultas gestionadas y más de 25.000 usuarios atendidos, consolidándose como un agente clave en la transformación económica de la provincia.

Uno de los principales retos de la legislatura era favorecer la creación de empresas y atraer población para combatir la falta de personal y la despoblación. «Este objetivo se ha materializado en resultados tangibles gracias al programa Impulso Emprende, eje central de la estrategia cameral».

En este periodo la iniciativa emprendedora conjunta de la Cámara, el Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial fue reconocida como la mejor de España por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y una de las tres mejores de los premios convocados por la Comisión Europea, consolidando a Soria como referencia en políticas de emprendimiento y colaboración institucional.

Gracias a los Semilleros de Proyectos de la capital y de la provincia se han creado 193 nuevas empresas, generando más de 260 empleos directos. El servicio de Ventanilla Única Empresarial ha atendido 480 visitas, facilitando la creación de 160 empresas y 235 empleos. Solo en programas educativos específicos se ha alcanzado a más de 2.000 alumnos entre iniciativas como FP y EME.

Además, se ha conseguido la puesta en marcha y consolidación del programa Impulsa Startup para emprendedores tecnológicos con ideas de negocio escalables que ha atraído también a personas de fuera de la provincia de Soria.

Durante la legislatura se ha logrado consolidar una red de infraestructuras empresariales que permite convertir ideas en proyectos reales. De hecho, el vivero de empresas de Soria ha mantenido una ocupación prácticamente plena durante todo el periodo, con el 100% de los despachos ocupados y una alta ocupación en naves, lo que evidencia la demanda existente. “Este modelo se extiende al Vivero de San Esteban de Gormaz, acercando oportunidades al medio rural y contribuyendo a la cohesión territorial”.

Sostiene Santamaría que las naves nido han permitido a empresas en crecimiento consolidar su actividad y dar el salto a fases productivas sin abandonar la provincia.

El ecosistema se completa con el Espacio de Trabajo Colaborativo, que se ha consolidado como punto de encuentro empresarial con 147 usuarios en puestos de trabajo, 258 reservas de salas de reuniones, 248 actividades grupales. Todo ello configura un escenario que no solo facilita emprender, sino que contribuye a fijar población y actividad económica en el territorio.

Otro de los pilares del mandato ha sido impulsar la digitalización del tejido empresarial y mejorar las infraestructuras tecnológicas, una condición imprescindible para la competitividad. La Oficina Acelera Pyme de Soria fue reconocida como la mejor de España por Red.es del Ministerio de Transformación Digital.

El apoyo al comercio local ha sido otra línea de actuación clave con 1.503 empresas atendidas y el desarrollo de 18 actuaciones de promoción comercial. Estas campañas han incluido iniciativas emblemáticas como ‘Regala Soria’, ‘Aquí hay Premio’ o ‘San Esteban, Puente al Corazón’, diseñada para apoyar al comercio en situaciones excepcionales.

También se ha contribuido a la conciliación de la vida laboral y familiar en Soria con la gestión de la Escuela de Educación Infantil Gloria Fuertes, en el polígono industrial Las Casas, con una ocupación total desde el inicio.

A juicio de Santamaría «esta legislatura ha demostrado que cuando las instituciones trabajan juntas, con lealtad y objetivos compartidos, se pueden lograr avances reales para el desarrollo económico de la provincia». En este sentido, puso en valor la intensa colaboración mantenida con todas las administraciones, entidades y agentes sociales, «clave para impulsar proyectos, defender los intereses de las empresas y construir una estrategia de futuro para Soria».

Santamaría incidió también en la importancia de «trabajar desde y para todo el territorio», con una atención especial al medio rural, donde la Cámara ha reforzado su presencia y sus servicios para acercar oportunidades a empresas y emprendedores, contribuyendo a fijar población y actividad económica.

El presidente quiso trasladar, además, un mensaje claro de confianza en el futuro: «Hemos trabajado estos años desde el optimismo, convencidos de que Soria puede transformar su realidad. Hoy más que nunca, podemos afirmar que esta tierra es una tierra de oportunidades, con capacidad para atraer talento, generar actividad económica y construir un futuro sólido».

Finalmente, Santamaría expresó su agradecimiento «a todas las instituciones que han trabajado codo con codo con la Cámara, y a Caja Rural de Soria por su compromiso constante, a las empresas que dan sentido a nuestra labor y, de manera muy especial, a todo el equipo humano de la Cámara , con el pleno, el comité ejecutivo y técnicos, cuyo esfuerzo y dedicación han sido fundamentales para alcanzar estos resultados».