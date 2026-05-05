La CiberComandancia traslada a los empresarios sorianos la necesidad de denunciar con rapidez las estafas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El jefe de la CiberComandancia, Juan Pérez Rodríguez, trasladó este martes a los empresarios de Soria la importancia de denunciar con rapidez las ciberestafas para favorecer el bloqueo de operaciones fraudulentas y recuperar el dinero defraudado a las víctimas, durante una nueva edición de ‘Los Desayunos de FOES’, centrada en la prevención de la ciberdelincuencia y en las herramientas habilitadas para facilitar la denuncia de delitos informáticos.

Bajo el título ‘Empresas ante la ciberdelincuencia: Cómo prevenir y actuar con la CiberComandancia de la Guardia Civil’, el coronel Jorge Juan Pérez Rodríguez, explicó el funcionamiento del nuevo sistema de denuncias telemáticas implantado por el Instituto Armado y subrayó la importancia de actuar con rapidez ante posibles fraudes digitales, informa Ical.

Pérez Rodríguez señaló que esta herramienta responde a la “vocación de mejora en el servicio que se presta por parte de la Guardia Civil a la ciudadanía” y permite gestionar denuncias “de manera totalmente digital, con certificado digital, sin tener que desplazarse y personarse en dependencias del cuerpo”.

El responsable de la CiberComandancia recordó que el incremento de la actividad en el entorno virtual durante los últimos años provocó también un aumento de los ciberdelitos, especialmente de las ciberestafas. “La Guardia Civil, consciente de ese problema, ha facilitado la interposición de las denuncias” y creó además una unidad especializada “que se dedica en exclusiva a la mejora de la seguridad en ese entorno digital”, apuntó.

La unidad, con sede en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en León, centraliza todas las denuncias telemáticas registradas a través de la sede electrónica de la Guardia Civil. Actualmente cuenta con siete procedimientos habilitados: dos relacionados con pérdida o extravío de documentación oficial y cinco vinculados a delitos como daños, hurtos, sustracción de vehículos y ciberestafas.

Según explicó Pérez Rodríguez, desde la puesta en marcha del sistema el pasado 4 de julio, la CiberComandancia recibió más de 44.000 solicitudes de denuncia. De ellas, alrededor del diez por ciento correspondieron a empresas o personas jurídicas.

El coronel destacó además los resultados obtenidos gracias a la rapidez en la comunicación de los hechos. “La inmediatez es fundamental”, afirmó, antes de señalar que lograron cerca de 185 bloqueos positivos de operaciones fraudulentas, lo que permitió recuperar total o parcialmente cantidades estafadas a las víctimas.

Durante el encuentro, el jefe de la CiberComandancia insistió en que la herramienta facilita el acceso de empresas y ciudadanos a la Guardia Civil y mejora la capacidad de respuesta frente a los fraudes digitales. También indicó que el sistema permite presentar denuncias no solo a ciudadanos españoles, sino también a ciudadanos extranjeros con certificados digitales homologados en la Unión Europea por hechos ocurridos en España.