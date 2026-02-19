La delincuencia repunta en Soria con un alza del 2,1% en 2025 por el crecimiento de la ciberdelincuencia

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio del Interior hace público el balance de criminalidad correspondiente al 2025 que refleja que la delincuencia aumentó en Soria un 2,1% durante la pasada anualidad. El aumento se sustenta en el incremento del 12,8% de la ciberdelincuencia. La capital presenta peores cifras con un crecimiento de los delitos del 7,4% total y con alzas tanto en la delincuencia convencional como en la cibernética. Las cifras también reflejan el aumento en los delitos sexuales con 5 violaciones a lo largo del año, 4 de ellas en la capital.

Las cifras oficiales de Interior indican que el año pasado se tuvo conocimiento de 3.635 delitos en la provincia de Soria por los 3.559 del ejercicio anterior lo que deja un aumento global del 2,1%. La estadística oficial diferencia entre la criminalidad convencional, que en la provincia baja un 2,1%, y los delitos cometidos a través de internet que acreditan un alza del 12,8%.

En lo referente a la criminalidad convencional destaca que el año pasado hubo 2 homicidios dolosos o asesinatos consumados y otro asesinato en grado de tentativa. Uno de los índices que más crece es el agresiones sexuales con penetración. En el 2024 solo se conocieron 2 violaciones mientras que el pasado año el registro marca 5 casos, es decir, un aumento del 150%, por contra el resto de delitos sexuales baja un 3%. Los robos con violencia e intimidación aumentan un 33% al pasar de 18 a 24 casos, siendo el segundo indicador que muestra un mayor aumento.

En el capítulo de actividades delictivas que presentan mejores cifras destaca el descenso del 26,9% en los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones. Específicamente, los robos de este tipo en domicilios bajan un 6,8% al pasar de 148 a 148, según interior.

Con respecto a la cibercrimialidad, recordar que hay un aumento general del 12,8% en el conjunto de la provincia y que se mayoritariamente son delitos de estafas. Esta actividad delictiva registró 994 casos durante 2025 por los 893 del año anterior.

Capital



El balance de Interior también desgrana las cifras de delincuencia de la capital, único municipio de la provincia con más de 2.000 habitantes. El 2025 dejó un aumento del 7,4% de la delincuencia en la ciudad con crecimientos tanto en la criminalidad convencional (4,6) como en los cibercrímenes (13,9%).

Como elementos destacados señalar el incremento del 71,4% en los delitos contra la libertad sexual que pasan de 14 a 24 y especialmente de las agresiones sexuales con penetración que pasan de un único caso en 2024 a los 4 registrados durante 2025. Los delitos de robos con fuerza en domicilios también registran un importante aumento porcentual del 20% pasando de 50 a 60 casos y en general los robos con violencia e intimidación crecen un 30,8%. En el lado contrario, hay un importante descenso en el tráfico de drogas con 17 casos por los 24 del año anterior (-29,2%).

En el caso de la cibercriminalidad indicar que se repite el mismo patrón que en el resto de la provincia. El alza en este caso es del 13,9% con 605 casos a lo largo del año de los que 540 son estafas.