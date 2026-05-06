Soria logra captar ya dos MIR para reforzar Familia y Medicina Interna

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Concluyó la segunda jornada del proceso de selección de plazas para de Médico Interno Residente (MIR) con dos buenas noticias para la Sanidad de Soria. Dos médicos han elegido la provincia para completar su formación entre las primeras 1.400 selecciones. Se trató de la elección 919 y la 1.381 que reforzarán, respectivamente, los departamentos de Medicina de Familia y Medicina Interna. Especialmente significativo es el primero de los casos. Medicina de Familia es la especialidad que más plazas ofrece y la que menos residentes capta.

En este proceso se incorporarán algo más de 9.300 residentes en toda España y hay algo más de 15.000 aspirantes. La adjudicación de plazas de especialidad se abrió el lunes y la previsión es que durante cada día se cubran 700. Al término de la segunda jornada, tal y como está explicado, dos de los médicos han elegido Soria para continuar con su formación con las especialidades anteriormente citadas.

La primera buena noticia llegó pocos minutos después de las 11.00 horas. Uno de los aspirantes eligió una de las 15 plazas que ofertaba Soria para Medicina Familiar y Comunitaria. La elección es toda una sorpresa ya que habitualmente Familia es una de las especialidades de más compleja cobertura. La elección se produjo en el número 919 global.

Por contextualizar la excepcionalidad de la elección basta un par de datos. Hay ya muchas especialidades para las que no hay plazas y de las 1.400 primeras elecciones solo 20 médicos han escogido Medicina de Familia. La de Soria ocupó el puesto 12 entre esas 20 selecciones. Tras dos días de adjudicación de plazas la de Soria es la única plaza de Medicina de Familia que se ha escogido en la comunidad de Castilla y León.

Al contrario de otras ocasiones, en este proceso de selección Soria no ha tenido que esperar mucho para su primer MIR. En esta ocasión desde la sanidad soriana se ofrecían 21 plazas y el segundo día terminó con otra buena noticia al sumar un nuevo MIR. En este caso fue la selección 1.381 y el aspirante se decantó por escoger Medicina Interna, según la información publicada por el Ministerio de Sanidad.

En la sanidad soriana aún quedan 19 de plazas disponibles para los próximos turnos de selección. La previsión es que el proceso se alargue hasta el 27 de mayo aproximadamente. La mayor oferta se concentra en Medicina de Familia con 14 vacantes disponibles y hay una en Medicina Interna. Además se oferta una plaza en otros servicios como Medicina Intensiva, Radiodiagnóstico, Urología y Psiquiatría, según la información del Ministerio.