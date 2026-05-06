Rescate nocturno de la Guardia Civil y los bomberos de Soria de un senderista herido en Santa Inés

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria, los bomberos de la capital, sanitarios, personal de Rescate Urbión y de Protección Civil participaron en el rescate nocturno de un senderista enfermo en Santa Inés. Vecino de un pueblo de Madrid, sufría un fuerte dolor en el pecho que le impedía continuar la marcha. Estaba en una zona de bosque cerrado, sin camino de acceso, lo que dificultó las labores e hizo que la operación se prolongase durante más de tres horas.

En torno a las 22.00 horas del día 30 de abril se recibió aviso a través del Centro Operativo de Servicios (COS), informando de la presencia de dos personas en la montaña. Una de ellas refería estar ilesa, pero la otra estaba aquejada de un fuerte dolor en el pecho que le impedía continuar la marcha, viéndose obligada a permanecer tendida en el suelo.

Una vez en la zona, efectivos de la Guardia Civil iniciaron la búsqueda del punto exacto facilitado, siendo localizado aproximadamente una hora después. Hasta el lugar también se desplazaron efectivos del Servicio de Bomberos de Soria, con quienes se realizó el acceso final al punto, recorriendo conjuntamente la extensión de monte cerrado sin camino.

Tras alcanzar a los afectados, se procedió a la estabilización del herido y a su evacuación mediante camilla de rescate, que fue transportada a hombros por los intervinientes, junto con el material de montaña del accidentado.

El herido fue trasladado en un vehículo de bomberos hasta un punto de acceso a carretera (kilómetro 12,300), desde donde continuó el traslado hasta la localidad de Vinuesa y posteriormente al hospital de Soria. El varón auxiliado de 30 años de edad, vecino de la localidad madrileña de Daganzo de Arriba.

El operativo concluyó a las 1.30 horas del día 1 de mayo y contó con la participación de una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil del Puesto de Covaleda, una patrulla del SEPRONA, así como efectivos del Servicio de Bomberos de Soria y los servicios sanitarios de Sacyl. Asimismo, se desplazaron al lugar efectivos de Protección Civil y del equipo de Rescate Urbión.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en actividades de montaña, así como de planificar adecuadamente las rutas, consultar la meteorología y llevar el equipamiento necesario. Una correcta planificación puede resultar determinante y salvar vidas.