Rescate en helicóptero de un trabajador herido en un pinar inaccesible de Vinuesa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un trabajador ha tenido que ser rescatado en helicóptero en la mañana de este martes tras sufrir un grave accidente en un pinar dentro del término de Vinuesa. El monte era inaccesible por tierra e incluso la aeronave no ha podido tomar tierra, teniendo que izar al herido con su grúa mientras permanecía en vuelo estacionario. Ha sido trasladado al Hospital de Burgos.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 9.38 horas informando de que un trabajador de unos 30 años había resultado herido al caerle una rama cuando trabajaba en una zona de monte en la subida a Santa Inés, en Vinuesa (Soria). Según ha indicado el alertante, el herido se encontraba inconsciente en una zona inaccesible para vehículos.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración y ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta la llegada de los servicios de emergencia; y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas una enfermera.

Desde el 1-1-2 también se ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil. Además, también ha acudido al lugar de la emergencia un agente medioambiental de la Junta de Castilla y León que se encontraba por la zona.

Al llegar, los rescatadores han accedido a la zona descendiendo en grúa doble entre los árboles ya que es una zona muy boscosa. En el lugar, han inmovilizado al herido con un collarín y una camilla de tablero espinal. A continuación, ha sido izado al helicóptero en camilla con grúa acompañado por la rescatadora enfermera.

El helicóptero de rescate ha trasladado al herido hasta el campo de fútbol de Vinuesa, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias-Sacyl. Allí esperaba personal sanitario que ha colaborado con los rescatadores en la estabilización del paciente antes de poder proseguir con el traslado. Finalmente, un helicóptero medicalizado de Sacyl ha evacuado al herido al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.