Donde nace el diseño soriano

Una muestra que ha cobrado vida gracias al esfuerzo, dedicación y creatividad del alumnado de tercero de Grado de Diseño GráficoMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria presenta una nueva exposición centrada en los proyectos finales del alumnado de tercer curso del Grado en Diseño Gráfico. La muestra, titulada “Diseño gráfico, Trabajos finales de estudios”, está ya inaugurada y puede visitarse hasta el 5 de junio en la propia escuela, en el horario del centro.

Las obras son el resultado del trabajo final de los estudiantes del grado, una muestra del buen trabajo creativo de los mismos, tras la investigación y elaboración de su producto final, ahora se exhibe bajo un planteamiento conjunto dentro del espacio expositivo. Esta propuesta invita a descubrir así no solo los productos finales de los estudiantes, sino qué es el diseño gráfico en su conjunto, sus múltiples ámbitos de actuación y las posibilidades formativas en la misma escuela se ofrecen.

Hasta el 5 de junio, quienes visiten la sala de exposiciones del centro podrán recorrer una amplia variedad de proyectos que evidencian la riqueza de enfoques y lenguajes visuales propios de esta disciplina. Entre las propuestas se incluyen identidades corporativas para empresas de distintos sectores como un evento en Almazán o el producto final para una empresa de alimentación, así como iniciativas vinculadas a distintas empresas. También hay creaciones de diseño editorial, desarrollo de juegos y creación de páginas web, todos ellos elaborados con criterios profesionales y metodológicos rigurosos.

Más allá del resultado final, la exposición pone el foco en el proceso creativo completo y en los valores que lo acompañan. Se destacan aspectos como el uso de materiales sostenibles, la promoción de la inclusión social, el cuidado de la salud mental o el fomento del consumo responsable. Además, la iniciativa, impulsada por el Departamento de Proyectos e Investigación, incluye una actividad de mediación que facilita al público comprender cómo se desarrolla un proyecto de diseño. Con esta propuesta, la escuela reafirma su compromiso con la formación artística de calidad y acerca a la ciudadanía el talento emergente de sus estudiantes.