La solidaridad de los vecinos salva el Colmadito del Casco Viejo tras un robo

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

«No me esperaba esto. No tengo palabras para agradecerlo». Así expresa Mónica Giménez la ola de solidaridad que está recibiendo estos días de la mano de los vecinos del Casco Viejo tras el robo que sufrió en su tienda, El Colmadito de la Calle Real, el pasado 19 de abril. Los ladrones entraron de madrugada y desvalijaron la tienda llevándose un botín de unos 6.000 euros en género y productos de diversa índole. La propietaria, tras este gran varapalo, pensó en cerrar. «Fue un disgusto enorme. Me puse en contacto con David, presidente de la Asociación del Casco Viejo, para explicarle la situación y que cerraba».

Sin embargo, desde ese mismo momento, la asociación, que ya de por sí es muy activa, se puso manos a la obra para devolver a Mónica lo que ella hizo por los vecinos durante la pandemia y el confinamiento. «Me llamó muy triste, desbordada por la situación. Impotente. Hablamos los miembros de la directiva, trasladamos la situación a la gente del barrio y decidimos desde el primer momento que teníamos que hacer algo», apunta David San Andrés.

Este próximo domingo, 10 de mayo, el tradicional mercadillo de segunda mano que celebra el barrio en las ruinas de San Nicolás toma un cariz muy especial ya que durante la celebración de esta cita tendrá lugar el sorteo de una cesta solidaria repleta de productos que han donado empresas de Soria y también particulares. De hecho, destaca San Andrés, «la respuesta de la gente ha sido tan brutal que hemos pensado sortear una cesta grande y cinco más pequeñas para poder repartir todas las donaciones y que haya varios ganadores». Los boletos de la rifa tienen un precio de cinco euros y el montante conseguido irá a sufragar las pérdidas de la tienda El Colmadito tras el robo sufrido. «Estamos muy agradecidos por la respuesta de la gente que ha desbordado todas nuestras previsiones», asegura San Andrés.

Con esta bonita iniciativa el barrio devuelve a su vecina «su ejemplar comportamiento con todos durante la pandemia y el confinamiento», asegura David que añade: «En estos momentos tan complicados Mónica no nos dejó de lado. Nos ayudó mucho. La gente mayor la llamaba y acudía con lo que necesitaban a su casa... Teníamos que devolvérselo y ayudarla ahora que es ella quien necesita una mano».

Mónica no tiene palabras y cuando las encuentra no puede evitar que se le quebre la voz. «Al final cuando das... Recibes. Existe el karma. Estoy muy agradecida a todos mis vecinos y a los que no son del barrio y también se han acercado hasta la tienda a comprar tras conocer el robo y la situación. Al final, de cerrar la persiana a seguir con la tienda abierta». Pero no son únicamente los vecinos. También las empresas que han cedido productos para las cestas e, incluso, los proveedores «que me han dado margen para poder pagar». Lo cierto, explica, es que «no me esperaba esto. Sí algo de ayuda pero no a estas dimensiones. Tanta gente volcada... Te das cuenta de que hay mucha gente buena en el mundo, que hay mucha gente con corazón».

Mónica apunta que tras el robo presentó denuncia ante la Policía Nacional pero, de momento, no han dado con el autor o autores. «No tenía cámaras pero ahora tengo de todo» con el objetivo de evitar otro suceso similar «mientras la investigación sigue su curso».

Gracias a la labor totalmente altruista de la asociación y de los vecinos del barrio El Colmadito de la Calle Real seguirá con sus puertas abiertas dando un servicio «muy necesario en la zona», destaca San Andrés que explica que durante los primeros días «la gente del barrio ha ido hasta el Colmadito para darle dinero a Mónica y que pudiera abastecerse de los productos necesarios para seguir con el negocio abierto que lleva regentando más de una década», indica el presidente de la asociación.

La tienda ofrece una cuidada selección de productos típicos sorianos y gourmet de forma tanto física como online. Una amplia variedad de productos que van desde quesos, chorizos y embutidos hasta foies pasando por aceites, conservas, mermeladas, vinos, torreznos, carne de caza, mantequilla y dulces, entre otros. Sin olvidar, para el día a día, los productos de primera necesidad que hacen falta en una casa.

Así, este domingo, 10 de mayo, durante el mercadillo de segunda mano, se llevará a cabo el sorteo de la gran cesta de productos, valorada en más de 2.000 euros, y de varios lotes con estupendos productos sorianos para concluir con la actuación de la chirigota Las Cuasimozas.