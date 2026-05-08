Paro en Cruz Roja Soria para pedir mejoras en la negociación laboral

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El comité de huelga de Cruz Roja en Soria convoca una jornada de paro el próximo martes 12 de mayo, entre las 12.00 y las 13.00 horas, así como una concentración de las personas trabajadoras ante la sede de la organización ante la falta de avances en la negociación laboral después de meses.

No obstante, el comité reafirma su voluntad de diálogo y confía en que puedan alcanzarse acuerdos que permitan avanzar hacia un marco laboral estable, equitativo y respetuoso con los derechos de toda la plantilla.

El paro de una hora y la concentración a las puerta de Cruz Roja, previstos para el día 12 de mayo, tiene como objetivo trasladar públicamente la preocupación de la plantilla ante la situación actual del proceso de negociación laboral, así como reclamar unas condiciones de trabajo justas, dignas y ajustadas a la legislación vigente, garantizando el respeto a los derechos adquiridos y la igualdad de trato para todas las personas trabajadoras.

Entre las principales reivindicaciones planteadas por el comité de huelga destacan el desarrollo de una negociación abierta y constructiva, libre de presiones hacia la plantilla, sin imposición de líneas rojas y sin medidas de congelación salarial que afectan a parte de las personas trabajadoras desde diciembre de 2024.

También se reivindica la aplicación y abono de la subida salarial correspondiente al año 2026 para toda la plantilla, conforme a lo establecido en el convenio colectivo del sector de acción e intervención social. Por último el comité exige el reconocimiento del salario íntegro para las personas trabajadoras con jornada completa.