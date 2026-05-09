Soria prevé una "cosecha media" que espera "recupere con las próximas lluvias"

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Un año agrícola «normal» condicionado por la meteorología de este mes y de junio, que espera que pueda recuperarse algo más con las lluvias anunciadas para los próximos días. Así lo puso de manifiesto la presidenta de Asaja Soria, Ana Pastor, durante la asamblea anual de la organización, quien volvió a insistir en los altos costes de producción que el sector lleva asumiendo en las últimas campañas frente a los precios tan bajos de venta de sus productos que hacen que sus explotaciones no sólo no sean rentables, sino que están arruinando al campo.

En esto insistió el máximo responsable de la organización en Castilla y León, Donaciano Dujo, quien lamentó el abandono de las administraciones al sector, que se está «arruinando trabajando». Por ello, exigió un cambio de rumbo en todas las instituciones para ayudar al campo o dejará de producir cereal por falta de rentabilidad. No obstante, recordó que el problema es que en Soria hay muy pocas alternativas al ser una provincia de secano por el tipo de suelo y la climatología: «Nuestra explotación es el 80% de cereal, más una parte de barbecho y otra de oleaginosas, pero tendremos que sembrar el mínimo posible y buscar cultivos que aunque no den mucha rentabilidad por lo menos que no tengan costes porque a día de hoy ponemos mil euros por hectárea para que al año siguiente tengamos 600 euros».

A esto, según Dujo, se le suma que el campo espera «una cosecha media». Y es que con los calores del mes de abril la situación «estaba apretada», pero las lluvias de los últimos días han dejado al campo con «otro aspecto», agua que también está favoreciendo la producción de forrajes y hierba para el aprovechamiento del ganado, «muy positivo».

El problema, a su juicio, es que esas «producciones normales tienen muy poco valor» y sin embargo los costes que han tenido que asumir «están disparados porque si una hectárea tiene unos costes de 900 euros, pero vamos a recoger 3.000 kilos a menos de 200 euros estamos hablando entre 600 y 700 euros. Hasta aquí hemos llegado porque trabajando nos estamos arruinando y no están haciendo nada las administraciones. Ni la junta, ni el Gobierno central y mucho menos la Unión Europea, que es la máxima responsable».

Por ello, anunció que «Castilla y León, que es el granero de España, va a dejar de serlo y vamos a pasar a no tener ni siquiera producción para alimentar nuestra cabaña ganadera». Aseguró que «o hay un cambio importante de aquí al otoño, o, sin duda alguna, los agricultores vamos a dejar de sembrar cereal porque esto es una ruina». En este sentido, añadió que «el día que no sea rentable producir cereales en Soria y en Castilla y León no lo será en toda España».

Tampoco se olvidó en esta radiografía agraria del sector ganadero, que «sigue teniendo la alarma de las enfermedades, principalmente tuberculosis, la peste porcina africana o la dermatosis». No obstante, en este sentido, Dujo aseguró que «las explotaciones ganaderas de Castilla y León sin duda son las que mejor preparadas están para mantener una bioseguridad, pero dicho eso tenemos la amenaza de lo que nos viene de fuera y de los animales silvestres, que en muchos casos están contagiados y transmiten las enfermedades a nuestra cabaña ganadera, y por eso es urgente que se controle tanto animal silvestre que hay que lo único que hace es perjudicar la salud de la cabaña ganadera y después el de las personas».

Recordó Donaciano Dujo las situaciones que están arruinando al sector, las dos guerras y los acuerdos comerciales: «Si ya nos tenía atornillados la guerra de Rusia con Ucrania, ahora la guerra del Golfo ha subido todavía más los costes de producción, fertilizantes y carburantes, sin olvidar que se sigue aplastando el precio de los cereales». Y Mercosur, que «desgraciadamente entró en vigor el 1 de mayo entró por la soberbia y prepotencia de la Comisión Europea y de su presidente, porque las organizaciones agrarias de Europa dijimos no, y los ciudadanos europeos a través del Parlamento también dijeron no, pero por soberbia lo han implantado. Esperemos que cumplan con los máximos controles que han anunciado y no entren productos que hagan competencia desleal al sector agrícola, que perjudiquen al consumidor y al sector».

Apuntó a la Unión Europea como principal responsable del errático rumbo actual, tanto por el diseño de la nueva PAC como por su política comercial y aseveró que «no puede ser que sigamos con la imposición de normativas excesivas o alejadas de la realidad productiva, al tiempo que se impulsan acuerdos ahora uno detrás de otro, que introducen competencia desleal al permitir la entrada de productos de terceros países con menores exigencias».

Tampoco ocultó, por otra parte, que el campo no ha vivido una situación de tanta incertidumbre como sucede en estos momentos y urgió al Partido Popular y Vox a «cerrar cuanto antes un acuerdo de Gobierno».

Habló de nuevas manifestaciones en fechas próximas, más allá de la prevista el 20 de mayo en Valladolid. Todo ello después de matizar que esta organización «está día a día al pie del cañón, buscando soluciones en común, batallando, colaborando en todo lo que está en su mano con las administraciones, dando su punto de vista para mejorar el sector, pero con los pies en el suelo, sin demagogias y de forma profesional». Añadió al respecto que «mientras no tengamos rentabilidad seguiremos en la calle».