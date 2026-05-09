La ermita de Soria relacionada con uno de los casos OVNI más extraños de España

La provincia de Soria acumula desde hace décadas relatos de luces extrañas y fenómenos OVNI vinculados a enclaves como Numancia, Medinaceli o la ermita de Garray.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La ermita de Soria que hay que mirar dos veces no está escondida en un bosque ni exige una caminata iniciática. Está en Garray, junto al yacimiento de Numancia, y se llama ermita de los Santos Mártires. Lo que la convierte en objeto de fascinación no es solo su románico tardío ni su cercanía al mito numantino, sino un signo grabado en uno de sus sillares: una especie de hache atravesada por una línea vertical que, para los aficionados a la ufología, recuerda de inmediato al símbolo asociado al caso Ummo. La clave está en no perder el sentido común: la marca no prueba nada extraterrestre, pero sí demuestra algo mucho más interesante. A veces, el misterio empieza cuando una piedra antigua coincide con una obsesión moderna.

La ermita de los Santos Mártires se levanta al pie del cerro de Numancia y está documentada como un templo románico del siglo XIII. Según explican en el podcast Enclaves de leyenda, está dedicada a Nereo, Aquileo, Domitila y Pancracio, cuyas reliquias «se conservan en su interior».

En el podcast, Álvaro Anula presenta el enclave como una parada inevitable para quien busca esa otra Soria que no sale en los folletos obvios. Según se explica en el episodio, «justo en la carretera que sube a los restos de Numancia» aparece esta ermita solitaria donde conviene «prestar atención a su exterior». La frase tiene truco: no se va allí solo a ver una iglesia, sino a encontrar un detalle.

Ermita de los Santos Mártires de Garray.MARIO TEJEDOR

Ese detalle, dice el podcast, es «un grabado de una especie de hache cruzada por una línea vertical». Y ahí empieza el fogonazo mental: el signo se parece al emblema atribuido a las presuntas naves y cartas del caso Ummo, uno de los expedientes más controvertidos de la ufología española.

El símbolo de la ermita de Soria y el caso Ummo: parecido no significa prueba

El caso Ummo se popularizó en España a partir de supuestas cartas, fotografías y relatos de avistamientos vinculados a una presunta civilización procedente de un planeta llamado Ummo. La cultura popular lo asocia especialmente a las imágenes del supuesto ovni de San José de Valderas, en Alcorcón.

En el podcast, Pedro Delgado Cavilla lo aterriza con una frase que conviene subrayar: «mi opinión es que es una marca de canteros». Y añade que lo cree así «por el cuidado con el que está tallada la señal en la piedra, con un gran esteticismo». Es decir, no hace falta invocar visitantes de otro mundo para explicar el signo. Las marcas de cantero forman parte de muchas construcciones históricas y todavía hoy generan interpretaciones diversas.

Pero que haya explicación razonable no mata la historia. La mejora. Porque convierte la visita en algo más sofisticado que una caza de ovnis: es una ruta por la frontera entre patrimonio, sugestión y relato. En el mismo episodio se resume con precisión: «la curiosidad está ahí, esperando al amante de lo ufológico».

La ermita de Soria y las rutas de misterio: de Garray a Medinaceli

La marca de Garray no aparece sola en el mapa. El podcast enlaza la ermita con uno de los relatos OVNI más extraños de España: el caso de Julio F., ocurrido, según la narración, en la madrugada del 5 de febrero de 1978 cerca de Medinaceli. El episodio cuenta que Julio conducía un SEAT 124 con su perro Moose cuando terminó desviándose de su ruta inicial hacia Ávila, pasó por un hostal de carretera en Algora y acabó en tierras sorianas.

Paraje de las tierras de Medinaceli.MARIO TEJEDOR

El relato atribuido a regresiones hipnóticas, según el podcast, incluye un coche que se detiene de forma inexplicable, dos individuos rubios con guantes amarillos, una nave, preguntas sobre la caza y pruebas médicas. La narración es potente, pero exige prudencia: hablamos de un testimonio ufológico, no de un hecho verificable con pruebas públicas concluyentes.

Lo interesante, desde el punto de vista viajero, es cómo Soria se convierte en escenario. Medinaceli, Barahona, Ucero, el Cañón del Río Lobos y Garray forman una geografía perfecta para quien disfruta del patrimonio con una capa de inquietud.

El podcast habla de una provincia entera donde el misterio parece repetirse una y otra vez. Barahona, conocida popularmente como Barahona de las Brujas por las antiguas leyendas sobre reuniones de brujería y aquelarres, aparece ligada además a otro expediente insólito: un objeto descrito en documentos desclasificados como «un tetraedro con tres bolas brillantes» visto sobre el cielo de la localidad en 1968. Ucero y el entorno del Cañón del Río Lobos entran en escena a través de testimonios recogidos por investigadores de la época, entre ellos un policía retirado y un sacerdote que aseguraron haber observado fenómenos extraños en una España donde hablar de ovnis no era precisamente cómodo.

Las brujas de BarahonaHDS

La ermita de Soria no necesita extraterrestres para ser fascinante

Lo más elegante de esta historia es que funciona incluso si uno no cree en nada. La ermita de los Santos Mártires tiene valor patrimonial por sí misma, Numancia aporta el peso histórico y el símbolo añade una grieta narrativa irresistible. Una visita perfecta es la que no fuerza conclusiones: primero se mira la piedra, después se sube a Numancia y, al final, se acepta que algunos lugares tienen una capacidad especial para acumular capas.