Soria está «animada» para entrar en fiestas aunque «no faltan excusas»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Tras el Catapán, celebrado el pasado domingo, el siguiente paso que afrontan las cuadrillas antes de San Juan, pasa por apuntar a los vecinos que quieren entrar en fiestas. Una colaboración sin la que los festejos no tendrían sentido. De momento, el sentir es de la mayoría de los jurados es que la gente está «animada». De todas formas, apunta Noelia María Delso, portavoz de este año y jurada de Santo Tomé, San Clemente y San Martín, «algunos siempre te ponen alguna excusa para no participar» sin olvidar, continúa, «los que te abren el portal y cuando les tocas al timbre no te abren la puerta a pesar de que estás escuchando que están dentro de casa», lamenta.

De la misma opinión es el jurado de San Juan, José María Alonso, que tomó el bastón de mando a escasos dos días del Nombramiento. «Los vecinos están respondiendo muy bien. Incluso alguno que no entró el año pasado este año ha dicho que sí», indica agradeciendo que a pesar de lo ajustado de los tiempos «estamos muy arropados» asegurando que el Catapán «salió muy bien, lo pasamos con nota». Su mujer, Pilar Aranda, ha conseguido despojarse de los nervios de los primeros días y reconoce que a su marido «le conoce mucha gente y tenemos muchos simpatizantes». De todas formas, siempre hay algún ‘pero’ y el jurado lamenta que «un bar del barrio no haya entrado en fiestas» contrastando con el cariño que están mostrando los vecinos.

Los vecinos de la cuadrilla de La Mayor siguen la misma línea. Así lo explica su jurado, Enrique García. «La tónica es similar al año pasado. Los vecinos que entraron siguen entrando y los que no entran no han cambiado de opinión», indica. Asegurando, lo mismo que ocurre en la cuadrilla de El Rosel y San Blas, que «tenemos mucho piso vacío».

El comportamiento vecinal es similar en El Rosel y San Blas, otra cuadrilla que agrupa muchas calles del centro de la capital. «La gente que entró el año pasado, sigue diciendo que sí y la que no entró sigue diciendo que no», apunta uno de los colaboradores. Por otra parte, lamenta «que hay gente que no entra con las típicas excusas de ‘me voy al pueblo’ o ‘no estoy porque me voy de vacaciones’ y después los ves» destacando, también, «gente que no te abre la puerta a pesar de que los estás oyendo dentro», un ‘modus operandi’ que se repite en la mayoría de los casos.

En la misma línea se expresa el jurado de Santa Bárbara, Sergio Blasco. «De momento va bien, los vecinos están animados», aunque, añade, «a los colaboradores les sorprende la gente que no entra porque en Soria nos conocemos todos».

Frente a ello, el otro cara de la monneda. En este caso en la cuadrilla de Santo Tomé, San Clemente y San Martín. Su jurada es del barrio de toda la vida «y nos estamos encargando de apuntar a la gente que vive en la calle Rota de Calatañazor y la plaza de Las Balsas». Muchos de estos vecinos declinan entrar en fiestas debido «a la polémica por la suciedad que se acumula, los ruidos... Sin embargo, este año, a pesar de ello, han cambiado de opinión por el cariño que me tienen como vecina del barrio. Y así me lo han trasladado. ‘Otros años no entro en fiestas como forma de quejarme pero este año sí’. Al final, me han visto crecer», indica la jurada, agradeciendo el gesto.

Los colaboradores de las doce cuadrillas seguirán recorriendo los barrios estos días con el objetivo de conseguir el mayor número de vecinos participantes mientras los jurados afrontan un fin de semana plagado de actos. Ayer viernes acudieron al Botánico para participar en el Certamen del Toro de Plata, organizado por la Peña El Cuadro. Hoy sábado, aunque las previsiones del tiempo no son muy halagüeñas, está previsto el Interpeñas que comenzará a las 11.00 horas con una recepción en el Ayuntamiento para continuar con un pasacalles a cargo de la charanga Los Contrabandistas para acabar en la plaza de toros de la capital donde se celebrará la comida popular y seguirá la fiesta hasta entrada la noche. Sin tiempo casi para descansar los jurados, que se citarán el domingo en la cuadrilla de La Mayor, bajarán con una charanga hasta el estadio de Los Pajaritos para acudir a las 12.00 horas al partido que enfrenta al CD Numancia contra el Poblense, de Mallorca, en el primer round del play off de ascenso a Primera Federación.

Precisamente será durante uno de estos encuentros entre las doce parejas de jurados, apunta la portavoz, Noelia María Delso, «en el que tendremos que poner una fecha para avanzar en el pregón de este año». En este punto, destaca que «hay algunos jurados que han dicho que no quieren presentar texto, pero hay varios que sí tenemos ganas de poder ser pregoneros» así que «esperamos que este fin de semana podamos cerrar una fecha para reunirnos y votar el mejor pregón», concluyó.