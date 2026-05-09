La fiesta de la Abogacía de Soria reclama recursos para el turno de oficio

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Colegio de la Abogacía de Soria celebró su fiesta patronal en honor a San Saturio reivindicando la profesión, de «esfuerzo, dedicación y compromiso con la Justicia», como destacó su decana, Carmen Fernández, reconociendo la labor sobre todo de quienes cumplen 40 y 25 años en el Colegio, así como dando la bienvenida a los nuevos letrados y recordando a los que ya no están.

Pero también exigiendo mejoras en un caballo de batalla por el que el colectivo lleva años luchando. «El turno de oficio necesita suficientes recursos. La vocación no puede ser la excusa para todo», recalcó Fernández, quien reclamó «financiación» para mejorar un servicio que «llega a los más necesitados», pero que «sólo se basa en nuestro compromiso personal», en referencia a la escasez de medios y de compensación económica para los letrados que forman parte de él.

Fernández presentó un acto celebrado en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Soria, presidido por su titular, María Luisa García, con la presencia de toda la 'familia' de la Justicia en Soria, acompañados por representantes de las instituciones provinciales, decanos de los Colegios de Abogados de diferentes provincias y por el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez. Éste también tuvo palabras de bienvenida a las dos abogadas que ayer juraron como nuevas letradas, Ana Belén Ucero y Elisa Blanco, y les recordó que a partir de ahora serán «depositarias de la confianza de los ciudadanos» que recurran a ellas para ser defendidos, «implica ser voz cuando otros callan».

Igualmente, dedicó elogios a los más veteranos que recibieron distinciones, como la insignia de oro al mérito colegial que se concedió Jesús María Soto, por sus 40 años en la profesión, y las de plata a Jesús Manuel Rodríguez, María Dolores Gil, Ana Isabel García, Santiago Soto y Jorge Martín, que cumplen 25 años como letrados.

Además, se recordó al tristemente fallecido Raúl Ladera, «un referente, una persona profundamente buena y con unos valores extraordinarios», como definió la decana al abogado.

También Jesús Manuel Rodríguez le dedicó unas palabras en su intervención para agradecer el reconocimiento a su trayectoria y la de sus compañeros, poniendo de relieve además cómo ha evolucionado la tarea de la abogacía en estos últimos años, desde el papel carbón y la máquina de escribir hasta la inteligencia artificial, visiblemente emocionado al hablar de su familia en ese acompañamiento de la profesión. «Una profesión no exenta de dificultades», reconoció el letrado, haciendo una apuesta firme por «la defensa de una Justicia independiente y transparente». «No hay derechos si no tenemos una justicia independiente», destacó.

La fiesta de los abogados, que comenzó con una eucaristía en la iglesia de La Mayor en recuerdo a los compañeros fallecidos, finalizó con un vino español.