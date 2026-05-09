Denuncian la agresión de un preso a tres funcionarios de la cárcel de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El sindicato Tu Abandono Nos Puede Matar, Tampm, denuncia la agresión a tres funcionarios de la cárcel de Soria por parte de un interno en la tarde del pasado viernes 8 de mayo. Según indica en un comunicado al que tuvo acceso este medio, los hechos sucedieron ante la negativa del preso a entrar en su celda a la hora del cierre general para proceder al recuento de internos.

El recluso, "muy excitado y alterado", señala el sindicato, amenazó a los funcionarios con solucionar sus problemas cuando los viera en la calle, gesticulando muy cerca de sus caras. Cuando los trabajadores trataron de sujetarlo por los brazos para impedir ser agredidos, el interno pudo zafarse y empujó fuertemente a una funcionaria contra la pared.

A continuación, intentó golpear con los puños a un segundo funcionario, que logró esquivar los golpes, momento en el que se personaron otros compañeros y el jefe de Servicios que trataron de reducir al interno. No obstante, éste golpeó a uno de los funcionarios y al jefe de Servicios, hasta que consiguieron reducirle y conducirle a la celda de aislamiento. "En todo momento el interno intenta golpear a los funcionarios, no cesa en sus amenazas hacia ellos e intenta incitar al resto de internos a sumarse al altercado", indica el comunicado de Tampm.

Además, una vez en aislamiento, el interno destruyó parte del mobiliario de la celda, así como el enchufe eléctrico. "Gracias a la gran labor y profesionalidad de los funcionarios, consiguieron tranquilizar al interno, aislarlo del resto y rebajar la actitud agresiva que presentaba hacía los trabajadores del centro penitenciario", apunta el sindicato, que destaca que la Dirección de la prisión "actuó con celeridad" al ordenar el aislamiento del interno, aplicándole un régimen de vida más restrictivo.

Según el comunicado, este interno había protagonizado ya graves incidentes en la prisión de Soria, como ingerir disolvente que previamente había sustraído del curso de pintura y por lo que tuvo que ser conducido de urgencias al hospital. También profirió insultos y amenazas a funcionarios y servicio médico, además de instigar a un plante colectivo o negarse a cumplir las ordenes de los funcionarios.

Este tipo de situaciones se atribuyen por parte del sindicato al déficit de funcionarios y personal médico. "La falta de personal en el centro penitenciario, sumado a la falta de médico, uno para toda la cárcel que acude cuatro horas, cuatro días a la semana, nunca en turno de tarde, noche o fin de semana", se une, según Tampm, al "buenismo desde la Secretaría General que ha rebajado los internos clasificados en primer grado (peligrosos o manifiestamente inadaptados) al régimen ordinario a menos de la mitad en un año", lo que, sostiene, "genera que las agresiones a funcionarios hayan crecido de forma alarmante en los últimos años". Cifra en 529 las contabilizadas en España en el año 2025.

Desde el sindicato Tu Abandono Nos Puede Matar solicitan de forma urgente la condición de agentes de la autoridad para los funcionarios de prisión, así como el reconocimiento como profesión de riesgo y un estatuto propio.