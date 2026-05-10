El pedrisco daña en días 900 hectáreas de cultivos en Soria

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Los más de 60 litros por metro cuadrado registrados en Soria en apenas diez días han aliviado la necesidad de agua que tenía el campo, dada la ausencia de precipitaciones desde el inicio de la primavera, si bien las tormentas de la última semana han dejado 900 hectáreas dañadas por el pedrisco en la provincia, según los datos facilitados por Agroseguro. Aunque son cifras muy bajas, el sector mira al cielo con cautela ante la previsión de nuevos episodios tormentosos en los próximos días, más aún con el recuerdo del año pasado, que el granizo arrasó más de 82.400 hectáreas por las que los agricultores percibieron casi 12,5 millones de euros en indemnizaciones por pedrisco, el récord de los últimos diez años en este siniestro.

La presidenta de Asaja Soria, Ana Pastor, reconocía este mismo viernes, durante la asamblea anual de la organización profesional agraria, que las últimas borrascas han supuesto un alivio para el campo de la provincia, que espera una cosecha media, y que todavía podría recuperarse un poco más con las próximas lluvias.

Así, de las 902 hectáreas afectadas por las granizadas la mayor parte son de cultivos herbáceos, 879,39 hectáreas. El resto, algo de viña, cultivos industriales y hortalizas. Precisamente los peritos están dando prioridad a la tasación de los viñedos, dado que la campaña viene muy adelantada provocada por una primavera soleada y las altas temperaturas de las últimas semanas.

Todavía no es posible una estimación económica, ya que dependerá de la evolución de los cultivos a partir de ahora.

Lo cierto es que aunque las tormentas de las últimas semanas y días han realizado un aporte de agua muy beneficioso, especialmente tras las altas temperaturas y ausencia de precipitaciones del inicio de la primavera, para todos aquellos agricultores que hayan sufrido siniestro tienen los daños por pedrisco incluidos en las coberturas.

Y es que el campo soriano sigue un año más fiel al aseguramiento agrario, con una contratación que crece cada campaña para proteger sus explotaciones de las inclemencias meteorológicas y registra un capital superior a los 223 millones de euros. En el último año se firmaron casi 5.500 pólizas de seguros de las que 4.636 corresponden a seguros agrícolas (el resto son pecuarios) con una superficie total asegurada que asciende a 247.242,43 hectáreas y una producción de cerca de 833.000 toneladas.

La línea de que más se contrató en la provincia, como cada año, es la de cultivos herbáceos con casi 4.350 pólizas y una superficie de 243.659 hectáreas de cultivo aseguradas, lo que supuso una producción protegida de cerca de 795.000 toneladas y un capital asegurado de 170,62 millones de euros. Le siguieron la uva de vino y el conjunto de las hortalizas en contratación de seguros, aunque con mucha diferencia respecto a los herbáceos.

La mayor parte de los cultivos asegurados son cereales de invierno y la comarca de Campo de Gómara lidera la producción de estos herbáceos, con 228.030,36 toneladas. Le siguen Almazán, con 119.306,98 toneladas, y El Burgo de Osma, con 87.532,32 toneladas. También son importantes las casi 58.000 toneladas de Soria y las más de 48.300 de Arcos de Jalón.

La provincia cuenta con un nivel de aseguramiento en los cultivos herbáceos muy elevado, al ser un territorio que en gran parte soporta una climatología irregular y extrema, desde pedrisco a heladas, pasando por sofocantes temperaturas, sequía, e incluso hasta inundaciones, de modo que la producción agraria está sometida a riesgos difíciles de prever y evitar. De hecho, la implantación de la línea de cultivos herbáceos en Soria supera el 85%.

El año pasado las tormentas de pedrisco, lluvias torrenciales o persistentes y el viento arrasaron en Soria más de 82.400 hectáreas por las que los agricultores recibieron casi 12,5 millones de euros, y marcó el récord de los últimos diez años, según los datos facilitados a este periódico por Agroseguro. Desbancó así a otras campañas en las que en la provincia Agroseguro registró daños elevados por estos riesgos, como fue 2023, con más de 59.500 hectáreas afectadas y 3,4 millones de euros en indemnizaciones; y 2021, con casi 57.000 hectáreas dañadas e indemnizaciones por un valor superior a los 8 millones de euros.