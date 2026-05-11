La planta en peligro de extinción que sobrevive en muy pocos lugares de España y crece en Soria

El geranio de El Paular destaca por sus flores rosadas y crece en enclaves muy concretos de Soria, Madrid, Guadalajara y Zaragozamiteco.gob.es

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Entre laderas pedregosas, viento de montaña y paisajes ásperos sobrevive una de las plantas más singulares de España. El geranio de El Paular, conocido científicamente como Erodium paularense, apenas crece en unas pocas localidades repartidas entre Soria, Madrid, Guadalajara y Zaragoza. Su presencia es tan escasa y valiosa que hoy forma parte de las especies vegetales en peligro de extinción más vigiladas por científicos y expertos en conservación botánica.

La imagen resulta poderosa: pequeñas flores rosadas brotando en terrenos donde casi todo parece puesto a prueba. Quizá por eso esta planta se ha convertido en símbolo de resistencia ecológica y también en una advertencia sobre la fragilidad de determinados ecosistemas de montaña.

Durante un episodio del podcast del Real Jardín Botánico, el técnico del Herbario MA Toni Buira describía esta especie como «una pequeña mataleñosa con hojas muy divididas y cubierta de pelillos finos». El especialista añadía además que sus flores presentan «unas venas oscuras muy marcadas» y que abril y mayo representan uno de los mejores momentos para observarla porque coinciden flores y frutos en la misma planta.

El geranio de El Paular convierte a Soria en un enclave esencial para la conservación botánica

Soria se ha consolidado en los últimos años como uno de los territorios más relevantes para la conservación de flora especializada en la península ibérica. Sus ecosistemas de montaña conservan condiciones ambientales muy concretas donde especies extremadamente sensibles todavía encuentran refugio.

El geranio de El Paular necesita precisamente ese equilibrio delicado. Vive en pastizales pedregosos, laderas abiertas y crestas expuestas al viento, espacios donde la climatología y el suelo condicionan cada fase de su crecimiento.

Según explicaba Toni Buira en el podcast del Real Jardín Botánico, la planta constituye «un endemismo del centro norte de la península ibérica» y actualmente «se encuentra en peligro de extinción». Esa situación convierte cada una de sus poblaciones en un enclave prioritario desde el punto de vista científico y ecológico.

Los investigadores siguen especialmente atentos la evolución de estas especies de montaña porque funcionan como indicadores naturales del estado ambiental de determinados territorios. Las alteraciones climáticas, el aumento de temperaturas y la transformación progresiva del paisaje influyen directamente en su capacidad de supervivencia.

En ese contexto, Soria desempeña un papel estratégico gracias a la conservación de áreas naturales capaces de mantener hábitats especialmente valiosos para la biodiversidad vegetal.

Nuevas investigaciones científicas en el Real Jardín Botánico

La conservación vegetal atraviesa una etapa marcada por la innovación científica y el desarrollo de nuevas herramientas de análisis. El Real Jardín Botánico-CSIC acaba de reforzar precisamente esa línea de trabajo mediante un servicio especializado en análisis anatómico y microestructural de muestras vegetales, fúngicas y liquénicas.

La responsable del servicio, Cristina Mariño, explicaba en el podcast que muchos proyectos científicos requieren estudiar tejidos vegetales «con un nivel de detalle muy preciso» mediante técnicas avanzadas de microscopía y preparación de muestras.

Ese tipo de análisis permite comprender mejor cómo reaccionan las plantas frente al estrés ambiental, la falta de agua o los cambios climáticos, factores especialmente relevantes para especies vulnerables como el geranio de El Paular.

La investigación botánica vive además un momento de creciente interés social. Jardines botánicos, herbarios y centros científicos impulsan cada vez más iniciativas de divulgación destinadas a acercar la biodiversidad al público general y generar una conciencia ambiental más conectada con el territorio.

La nueva sensibilidad hacia la biodiversidad española

Las plantas empiezan a ocupar un lugar diferente en la conversación sobre sostenibilidad y bienestar. La conexión con la naturaleza, el valor de los ecosistemas y la protección de especies autóctonas forman parte de una mirada más amplia sobre la salud ambiental y la calidad de vida.

Durante el mismo episodio del podcast, Eduardo Ramírez, vicepresidente de ANAPRI, definía el Real Jardín Botánico como «un museo de seres vivos donde respira la historia y la ciencia». Una idea que encaja perfectamente con la historia del geranio de El Paular y con el trabajo silencioso que desarrollan investigadores y botánicos para garantizar su conservación.

En algunos rincones de Soria, esta pequeña planta sigue floreciendo entre roca y viento. Una imagen discreta, elegante y profundamente simbólica de la biodiversidad española.