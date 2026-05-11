Detenido como presunto autor de una agresión sexual a una menor en Soria cuando intentaba huir vía Barajas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un hombre ha resultado detenido como presunto autor de una agresión sexual a una menor en Soria. Los hechos habrían tenido lugar tras la celebración del Catapán y fue al día siguiente cuando se interpuso la denuncia. La Policía Nacional activó los mecanismos para localizarlo y lo hizo poco después, cuando el ahora capturado estaba en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas dispuesto a tomar un vuelo a Colombia.

Los hechos ocurrieron en la noche del 3 al 4 de mayo. La víctima y el presunto autor, que son familia y vivían en el mismo domicilio, volvían a casa tras la celebración de la festividad local del Catapán. Al llegar al portal de la vivienda, el varón aprovechó que estaban solos para agredir sexualmente a la menor. No fue hasta el día siguiente cuando se denunciaron los hechos.

Tras la presentación de la denuncia, de forma inmediata, los agentes de la Policía Nacional de Soria activaron los oportunos mecanismos de coordinación poniendo en marcha todos los recursos necesarios para la urgente localización del autor de los hechos.

A las pocas horas de la interposición de la denuncia el trabajo policial dio como resultado la detención de esa persona, en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas cuando éste intentaba abandonar el territorio nacional cogiendo un vuelo a Colombia, para así tratar de evadirse de la acción de la justicia.

Esta actuación pone de relieve la eficacia de los protocolos policiales de coordinación y respuesta inmediata en casos de especial gravedad.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.