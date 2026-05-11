Homenaje a los sacerdotes de Soria: los cuatro clérigos que más tiempo llevan suman 280 años en la Iglesia

La diócesis de Osma-Soria ha celebrado la festividad de San Juan de Ávila con el tradicional homenaje a los sacerdotes que alcanzaron distintos aniversarios de ordenación sacerdotal. La ceremonia tuvo lugar en la Concatedral de San Pedro y estuvo presidida por el administrador diocesano, Gabriel Ángel Millán. Entre los homenajeados destacaron cuatro presbíteros que cumplieron 70 años de ministerio, aunque solo uno de ellos pudo acudir a la celebración de una efeméride conocida como bodas de titanio, además de dos sacerdotes que alcanzaron las bodas de platino y otros dos las de diamante. A ellos se sumaron cuatro religiosos que celebraron sus primeros 25 años de servicio pastoral.

El acto sirvió también para poner de relieve la realidad actual del clero soriano, marcada por el envejecimiento y la escasez de vocaciones. Precisamente, los sacerdotes que conmemoraron este año sus bodas de plata pertenecían al grupo más joven de la diócesis, cuya media de edad continúa situándose entre las más elevadas de España. Según datos dados a conocer en 2025 por el delegado del Clero, Mario Muñoz, la provincia contaba entonces con 78 sacerdotes, de los cuales 53 permanecían en activo y el resto estaban jubilados. La estadística reflejaba además una creciente presencia de sacerdotes procedentes de otros países, que representaban cerca del 10% del clero en ejercicio.

Durante la celebración se recordó asimismo la importancia histórica de la diócesis soriana, una de las más antiguas de Castilla y León, documentada al menos desde el año 597, cuando el obispo Juan suscribió actas conciliares, aunque la diócesis existía con anterioridad. Las particularidades de la provincia que este obispado cubre, con un amplio patrimonio religioso repartido entre pequeñas parroquias rurales, sumado a falta de relevo generacional, ha obligado en los últimos años a reorganizar la atención pastoral en numerosos municipios de la provincia, donde un mismo sacerdote atiende varias localidades. En ese contexto, la conmemoración de estas trayectorias sacerdotales es interpretada por la Iglesia soriana como un reconocimiento a décadas de dedicación al medio rural y al acompañamiento espiritual de varias generaciones de sorianos.

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