Homenaje a los sacerdotes de Soria: los cuatro clérigos que más tiempo llevan suman 280 años en la Iglesia

El acto sirvió también para poner de relieve la realidad actual del clero soriano, marcada por el envejecimiento y la escasez de vocaciones. Precisamente,
los sacerdotes que conmemoraron este año sus bodas de plata pertenecían al grupo más joven de la diócesis, cuya media de edad continúa situándose entre las más elevadas de España. Según datos dados a conocer en 2025 por el delegado del Clero, Mario Muñoz, la provincia contaba entonces con 78 sacerdotes, de los cuales 53 permanecían en activo y el resto estaban jubilados. La estadística reflejaba además una creciente presencia de sacerdotes procedentes de otros países, que representaban cerca del 10% del clero en ejercicio.
Tradicional homenaje a los sacerdotes en sus aniversarios de ordenación sacerdotal MARIO TEJEDOR
Bodas sacerdotales en la Diócesis de Osma-Soria
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