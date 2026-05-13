Los toros para La Saca de Soria son ‘más grandes’ y del mismo encaste que el pasado año

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Los toros de La Saca volverán a llegar desde Brihuega, Guadalajara, un año más. El resultado de los astados de otras ediciones otorga la confianza necesaria para repetir, «van bastante bien para lo que los queremos», según sostienen desde la Asociación Amigos de La Saca, que ya el pasado lunes se desplazaron hasta la localidad manchega para seleccionarlos y marcarlos como los elegidos para el festejo de San Juan del próximo jueves 26 de junio.

«Son más grandes que el pasado año», aseguró el vicepresidente de la asociación, Ramón Salas, y del mismo encaste. Pertenecen a la ganadería de Marcén, la misma que en los últimos sanjuanes, lo que da garantía de un buen resultado en el festejo. Los astados estarán en torno a los 420 kilos, algo más «en anchuras y en tamaño», simplemente porque el invierno ha sido más benigno y se han alimentado más, apuntó Salas, lo que no tiene por qué influir en el desarrollo de La Saca. «Hay toros de distintas capas –colores– y son parecidos de trato a los del año pasado», puntualizó. De hecho, aclaró que son hermanos de los de San Juan 2025, pero un año más jóvenes.

Los miembros de Amigos de La Saca se desplazaron para elegir a los toros de la manada agrupada, y se decantaron por 12 más tres sobreros, todos hermanados pues se han criado toda la vida juntos. Eso es fundamental para la marcha del festejo desde Valonsadero por su tendencia a permanecer en manada, lo que ayudará en el intento de que sean los 12 los que lleguen hasta la plaza de toros en la jornada del Jueves La Saca.

«Hasta el festejo del Lavalenguas –6 de junio–no se verá como se comportan», dijo Salas, aunque todo apunta a que será similar al último San Juan, por las características de los animales y por su procedencia.

En otras ocasiones, los jurados de las 12 cuadrillas de los sanjuanes realizaban una visita a la ganadería para conocer a los astados antes de su llegada a Soria, pero no ocurrirá así esta vez. Desde Amigos de La Saca les informaron pero «no hay tiempo, ya no hay fechas suficientes». Por un lado la dificultad de encontrar un día de coincidencia y por otro que los socios de Amigos de La Saca también tienen la agenda apretada, con la romería de la Cuadra Antares este fin de semana y su propia fiesta el 23 de mayo en Valonsadero.

Miembros de la asociación volverán a desplazarse hasta Brihuega ya el día previo al traslado de los toros a Soria, en la fiesta del Desencajonamiento, el 30 de mayo. Lo harán para preparar el embarque y cumplir con las normas que marca los festejos sanjuaneros como es el afeitado de los cuernos, para dejarlos preparados para el viaje.

Amigos de La Saca comenzará con el entrenamiento de los mansos ya la última semana previa al Desencajonamiento, con la previsión de salir con ellos tanto el martes 26 como el jueves 28, de modo que se acostumbren al recorrido y el día de La Saca ayuden a guiar a los astados de Brihuega, a los que los sorianos podrán conocer ya en directo en los corrales de Valonsadero el próximo día 30.